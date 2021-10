Michèle Pedinielli, Prix France Bleu du polar - Toulouse Polars du Sud 2021 décerné

Un polar qui nous emmène sur les terres de la Corse du sud pour suivre « Diou » Boccanera, la détective privée aux sempiternelles « Docs », partie enquêter sur l’assassinat d’une jeune journaliste corse.

Sur place, tout ne se passe pas comme elle le pensait. Les codes ont changé depuis qu’elle a quitté l’île de nombreuses années plus tôt. Et au cœur des montagnes de l’Alta Rocca, elle est très loin de ses repères niçois…

L’association Toulouse Polars du Sud a été créée en 2008 par un groupe de passionnés de romans noirs et policiers, écrivains, bibliothécaires, libraires ou lecteurs. Chaque année, le second week-end d’octobre se tient donc le Festival Toulouse Polars du Sud, autour des littératures noires et policières.

L’équipe a la volonté de donner au festival un caractère international en invitant les auteurs français et étrangers à venir échanger avec leurs lecteurs, lors de tables rondes et de rencontres organisées sur le lieu du festival, dans les médiathèques et les librairies de la région, ou lors d’animations et conférences réalisées dans les collèges, lycées ou universités.

Il s’agit aussi d’attirer un large public jeune et moins jeune vers la littérature, d’inciter à la lecture, d’essayer de lutter contre l’illettrisme, de favoriser les échanges d’idées et la réflexion entre auteurs et lecteurs, de favoriser le mélange des cultures notamment méditerranéennes puisque Toulouse est aussi tournée vers le sud.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones