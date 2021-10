Agnès Ledig : “J'aime l'image du livre comme un lien de cœur à cœur

« Ce salon, Lire en Poche, représente l’accessibilité aux livres : les grands lecteurs sont friands de poches, pour des raisons financières, pratiques… avec des poches s’offrent plusieurs voyages pour le prix d’un grand format », indique-t-elle. « Pour nous, auteurs, ils incarnent la seconde existence, plus longue. J’ai la chance d’avoir des ventes significatives — un luxe —, mais j’aime surtout l’idée de ces livres qui se prêtent et se transportent facilement. »

Et tout cela, sans se départir d’un sourire qui invite à poursuivre. « Pas mal de lectrices me parlent d’ailleurs de leur bibliothèque en évoquant l’expérience de rangement de leurs poches : il y a un effet de collection, d’organisation. Le poche, c’est l’ordre, en somme. »

Un continuum de l'histoire

Depuis Marie d’en haut, paru en 2011, ce sont dix années de carrière, « assez extraordinaires. Je n’avais pas d’attentes ni de projets : être autrice n’était pas une fin en soi, mais un rêve d’enfant. J’ai reçu ce cadeau avec le plus de détachement possible, bien que cela ait changé ma vie. Je jongle entre bonheur et réserve, pour me protéger de l’élan médiatique provoqué, pas toujours évident à vivre. »

À ses côtés, Valérie Kraak-Miguel, devenue son agent après la création de l’agence Hyphen VMK, et plusieurs années à la direction éditoriale de Pocket. Amie, confidente et première relectrice, elle évoque leur collaboration : « Nous étions proches, et le sommes restées quand l’agence littéraire s’est montée. J’interviens à un moment du travail d’Agnès, quand elle se sent prête. »

La romancière abonde : « Elle est ma sage femme, et nous prenons soin ensemble du nouveau-né. » Un métier qu'elle connaît parfaitement : en 2005, elle obtenait le diplôme. Le travail éditorial majeur s’effectue ainsi, et avec Louise Danou, directrice littéraire de Flammarion, « on peaufine. Il est précieux d’avoir plusieurs artisans sur un même projet », reprend Agnès Ledig. « Louise a un œil différent encore, pour les touches, les notes finales. Valérie apporte cette première phase d’objectivité et d’honnêteté qui installent les fondations. »

Pas de syndrome de la page blanche pour l’autrice, qui se sent « prise dans un canal d’écriture, un continuum de l’histoire. La première ligne devient l’étape intermédiaire : avant d’écrire, je me suis répété l’histoire des centaines de fois mentalement. Mais chaque nouveau roman s’incarne d’une nouvelle manière. Je n’ai pas une méthodologie, sinon celle qui se dessine, toujours nouvelle. J’ai appris à faire des fiches de personnages, pour la temporalité — je garde avec moi un carnet qui contient les détails qui préfigurent l’histoire à venir ».

“Comment vous faites ?”

Aussi à l’aise avec des thèmes imposés, comme le recueil Je te donne — paru en soutien au don du sang — qu’emportée dans des instants de grâce avec Le Petit Arbre qui voulait devenir un nuage, elle se souvient. « C’est le récit d’une promenade : cet arbre, soudainement surplombé par un nuage… En découvrant la scène, tout est venu, avec une écriture en alexandrin… »

Elle revendique aussi des périodes de lecture régulières. « Quand j’écris, c’est non-stop. Mais j’essaye de lire tous les jours, des œuvres différentes, qui me nourrissent. J’ai une formation scientifique, pas littéraire : quand un livre m’emporte, il me donne l’envie de progresser. » Un culte de l’amélioration ? Un peu, « mais dans le respect de soi : j’ai appris à baisser la barre de la perfection, pour ne pas plonger dans la douleur de la frustration, du découragement. C’est apprendre à connaître ses limites et entrer dans un dépassement qui n’entraîne pas une souffrance, dans une recherche d’absolu. »

Probablement que cette dimension personnelle saisit particulièrement les lecteurs – et les hommes, tout autant. « J’aime bien me mettre dans la peau des hommes. J’ai des oreilles géantes », plaisante Agnès Ledig, « qui m’ont valu d’être souvent confidente. Quand on est hypersensible, on capte les émotions, y compris masculines, de sorte que je parviens peut-être mieux à les retranscrire dans mes livres. » Et marque une pause et rêve un instant. « En fait, avec Marie d’en haut, je me souviens d’hommes qui sont venus me demander : Comment vous faites ? »

Et d’ajouter : « L’écriture a cette force pour transcender, cette force incroyable : moi, je capte l’émotion et peux la réintégrer dans les personnages. J’aime bien l’image : écrire de cœur à cœur. L’ouvrage devient un outil, comme cet arc-en-ciel émotionnel que l’on suggère d’imaginer aux personnes ayant perdu un proche. Ce lien invisible qui permet de se reconnecter à l’être cher. Le livre devient un arc-en-ciel, impalpable, comme cet amour que l’on éprouve. »

Dans ses dernières lectures, d’ailleurs, il y a le livre de Jean-Baptiste Andrea, Des diables et des saints. « J’y ai senti la beauté qui monte au point d’en pleurer, pleurer de cette splendeur, d’une beauté pure. » Les émotions, dans les grands livres, sont contagieuses.

crédit photo © Eric Matheron-Balaÿ / Flammarion