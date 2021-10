Le livre de poche face à la crise du coronavirus : 2020, annus horribilis

Les chiffres ont quelque chose de têtu : en 2019, le format poche enregistrait une embellie avec 386,8 millions € de revenus pour 117,6 millions d’exemplaires. En juin dernier, le Syndicat national de l’édition dévoilait une perte de près de 11 millions d’exemplaires sur 2020, à 368,7 millions €. Or, le poche représente « un relais de croissance », rappelait le SNE, qui mobilise l’attention des éditeurs. Alors que s’est-il passé en 2020 ?

Nadia Level, directrice commerciale de J’ai Lu l’indique : « Au terme de l’année passée, ce sont quatre mois de commercialisation des livres qui ont été plus que chahutés. Les librairies n’opéraient plus qu’en click and collect, les maisons ont reporté des titres. Et pour ne pas surcharger les points de vente, il a fallu réduire la voilure des sorties. »

Des librairies qui faisaient face à l’afflux de demandes, et au besoin de consommer autre chose, ajoute Cécile Bory, directrice de la librairie Georges. « 2020 fut une année folle, pour tous les genres. Tant parce que nous avons transformé notre métier, avec la vente en ligne, où il fallait assurer le picking pour faire les colis, que par l’ampleur des commandes. » Avec dans les titres les plus prisés, les classiques ou ceux médiatisés, bien entendu.

Élodie Pajot, responsable commerciale des éditions Liana Levi le souligne : « Nous publions peu de titres chaque année, et la collection de semi-poche, Piccolo, compte aujourd’hui 170 titres. Cependant, nous avons également dû procéder à la reprogrammation des titres, pour que les librairies ne croulent pas sous les ouvrages. »

Elle remarque tout particulièrement que « durant toute cette période, une véritable solidarité s’est instaurée entre les membres de la chaîne du livre ».

Les librairies de Nouvelle Aquitaine n’ont, pas moins que leurs confrères de l’Hexagone, pas chômé. « Il fallait maintenir un lien avec les lecteurs et s’assurer de garder le contact. Passé la période d’une quinzaine de jours, où le chômage partiel s’est mis en place, et la consternation totale, nous avons repris la communication. » Pour les commerces comme les maisons d’édition, internet est devenu l’unique vecteur, et les réseaux sociaux tout particulièrement.

Un bien fou de parler de livres

Tous les moyens furent bons pour capter l’attention et inviter les lecteurs à découvrir — particulièrement lors du second confinement. Jeux, rébus, concours, pour les éditeurs, la promotion a pu reprendre à travers des actions digitales. « Piccolo fêtera ses 20 ans l’an prochain, et nous avions prévu de démarrer en 2020. Finalement, la célébration autour de la collection a démarré cette année, avec une véritable réussite », note Elodie Pajot.

Face au chaos ambiant, le poche n’aura pas été la valeur refuge que l’on pouvait imaginer — d’abord parce que de nombreuses nouveautés ne sont pas sorties. « L’année 2021 commence assez bien, malgré un ralentissement constaté en mai et juin », pointe Nadia Level. Avec d’autres problématiques, toujours découlant de la pandémie de 2020.

« La crise du papier, les délais d’approvisionnements, dans l’impression, tout cela ne concerne pas encore le poche. D’autant qu’au niveau du groupe Flammarion, nous avons acheté du papier pour faire face. Cependant, cette reprise globale des industries, et les difficultés qui s’en suivent touchent l’édition. » Et d’ajouter : « Que ce soit pour le transport des livres, ou l’acheminement par camions, la fin d’année se présente avec des répercussions que nous n’imaginions pas. »

Pour certains, 2022 sera plus complexe encore, de ce point de vue, mais les trois intervenantes se retrouvent dans cette conclusion d’Elodie Pajot. « En 2020, on a parlé des livres, des librairies : ça fait un bien fou de voir l’édition ainsi mise en valeur. »

Cela ajouté à l’essor colossal du manga, poussé par le Pass Culture, a conduit les librairies à une activité intense. « Le ralentissement, dans notre librairie, nous ne le voyons pas venir. Il n’y a jamais eu autant de clients, et beaucoup d’entre eux sont d’anciens acheteurs d’Amazon. » Et de sourire : « Certains ont même dû réapprendre à être conseillés pour des lectures. Ils étaient si connectés, qu’ils ont fini déconnectés de cet apport des libraires ! »