En Occitanie, une agence pour librairies vise proximité et digital

« Au cœur d’une journée bien remplie — entre la création d’une affiche pour un atelier, une pause thé et la réception d’une livraison —, l’idée en germe d’une structure pour les librairies est devenue une évidence », note Flore Culturi Lebertre. Et pourquoi pas ?

Externaliser les activités de communication, de création d’identité visuelle, voire de customisation d’un site internet… les projets ne manquent pas. « Souvent, les librairies achètent un site clef en main auprès d’un prestataire : il y a une structure commune, mais peu de personnalisation offerte », relève-t-elle. « J’avais dans l’idée de travailler avec les professionnels de la région, en proposant des solutions… Alors j’ai fini par créer cette agence de communication de proximité, pour les libraires. »

Digitale et locale

Vue d’ici a ainsi démarré voilà quelque temps, avec pour premier partenaire la librairie Détours — à Nailloux en Haute-Garonne. « Je déploie désormais mon activité à toute l’Occitanie afin de garder une proximité dans la relation avec mes clients, aller à leur rencontre », raconte-t-elle.

Et voici comment 10 années de travail comme graphiste aboutissent à « un service de promotion de la culture sur les territoires, pour accompagner tout particulièrement les librairies ». Économiquement, ses tarifications reposent sur des facturations mensualisées, considérant que la librairie vit avant tout à travers des fluctuations saisonnières.

« La prochaine étape consisterait à effectuer un travail de veille sur les métiers du livre en Région : obtenir des éléments des éditeurs sur les parutions, les événements, et les actions menées par Occitanie Livre et lecture. Tout cela relève d’outils dont les professionnels ont besoin, sans forcément savoir où chercher – ni avoir le temps de le faire. »

Et pour ne pas perdre le lien avec le monde du papier, elle intervient aussi pour la création de supports de communication, affiche, marque-pages servant de carte de visite et d’autres. « Je ne collabore qu’avec de petites structures, parce que les grandes ont déjà leurs propres services. L’enjeu est surtout de rester dans une approche locale. »

Des réseaux raisonnés

Nathalie Fontaine, 49 ans, est la gérante de la Libraire Détours. Par le passé, bien qu’entourée de personnes plus jeunes, et donc plus aptes à saisir les subtilités des nouvelles technologies, elle ne parvenait pas nécessairement à communiquer avec ses clients comme elle le souhaitait. « Je m’occupais de la page Facebook un peu mollement », nous avoue-t-elle. « Jusque-là, j’avais bricolé un site qui heureusement n’existe plus, et un blog derrière lequel j’ai couru après sans jamais le rattraper… Ce que je faisais moi, toute seule, ne servait à rien, je me sentais seulement frustrée. »

Peu d'effets pour beaucoup de temps perdu. « Je tiens beaucoup à travailler avec les nouvelles énergies », nous explique la libraire. Pour elle, une association entre les différentes générations permet de ne pas perdre pied, surtout dans un monde qui ne cesse d’évoluer, et de plus en plus vite. « Instagram a été une révélation : c’est très pratique, et très malin. » Et ajouter : « Mais c’est tout récent. »

Pour Nathalie Fontaine, cette démarche vers une communication réinventée a été imaginée lors d’un stage de trois mois que Flore Cutuli Lebertre a effectué à la Librairie Détours, dans le cadre d’une licence pro. Cette petite librairie, nichée dans une commune de Nailloux, se constitue d’un jardin pour accueillir les lecteurs – et dont l’image correspondait, à l’époque, au projet professionnel de l’étudiante.

Cette dernière a très vite réalisé qu’une librairie représentait « un travail de fou », se souvient-elle. « Pour la vie qu’elle souhaitait mener, ce n’était pas raisonnable. Alors nous avons changé l’objet de son stage. » C’est ainsi qu’est venue l’idée de se pencher plutôt sur l’aspect communication, en travaillant à repenser l’identité sur site, « qui ne reflétait pas ce qui se passait dans la boutique ». Sont alors apparues les idées telles que la création de marque-pages personnalisés, entre autres, à l’image du lieu.

Cette démarche de communication s’est ensuite formalisée, avec un lien établi sous forme contractuelle entre les deux femmes — avec le souhait que d’autres librairies, un jour, s’emparent elles aussi de cette idée. Après tout, Nathalie Fontaine nous le dit très simplement : « La communication, c’est un métier », tout comme la profession de libraire ne s’apprend pas en claquant des doigts. Alors que de nouvelles idées peuvent émerger, leur conception et réalisation peuvent prendre un temps précieux, « là où Flore mettra 30minutes ».

Après trois mois passés à la Librairie Détours, la jeune femme a développé une réelle compréhension de l’identité de l’enseigne, lui permettant de reconnaître et répondre aux attentes de sa propriétaire. Ce regard extérieur est, de toute évidence, un réel avantage, et permet d’assurer une réelle cohérence entre la librairie et ce qui est proposé aux clients. « Je me félicite tous les jours du travail qu’on fait avec Flore », affirme Nathalie Fontaine, avec un enthousiasme touchant.

« Et ce contrat s’est fait parce que je souhaite que ça perdure. » Elle se permet même une affirmation plus factuelle : « Le retour sur investissement est très net ». Car en plus d’un gain de temps non négligeable, cette méthode de communication semble crédibilisée. Flore Cutuli Lebertre propose un « travail à la carte ». Une affiche et un ravalement de site n’auraient pas le même prix, si bien que Vue d’ici s’ajuste systématiquement aux besoins de la librairie. « Les choses sont très bornées, donc on sait où on va. C’est précieux. »

Collaboration “testée et approuvée”

« Il n’y a pas un moment dans la journée où je n’ai pas ce partenariat en tête », affirme Nathalie Fontaine. Elle insiste notamment sur le site, qu’elle trouve plaisant à l’œil, et qui rend compte des activités de la librairie, avec un agenda fourni, et des propositions de lecture alléchantes. Un site web, donc, qui devient une réelle prolongation de la librairie — et qui prend tout son sens, en particulier après deux ans d’incertitude liée à la pandémie. Ce contexte sanitaire, particulièrement anxiogène, a rendu évident le besoin de « soigner son image », afin de mieux communiquer son identité. « Pour moi, le fait d’avoir contractualisé ce lien fait que Flore fait réellement partie de l’équipe. »

Parmi les outils mis à disposition par Flore Cutuli Lebertre, Nathalie Fontaine s’arrête sur la création d’une newsletter pour la librairie, qui a eu un réel impact : « Ça fait des années que les clients l’attendaient, et maintenant on compte un total de 1500 abonnés ». Cet outil, qui se montre très précieux, permet entre autres l’annonce de rencontres, de concerts, ou d’ateliers en tout genre. En automne, le programme s’annonce chargé, avec à minima un évènement par semaine pour la Librairie Détours.

Pour l’instant, il semblerait qu’aucune autre librairie ne s’est lancée dans l’aventure. Dans ce milieu, l’externalisation de la communication reste rare : d’après Nathalie Fontaine, « ce serait bien que ce soit moins le cas ».

crédits photo : Vue d'ici