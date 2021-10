Lefebvre Dalloz : trois nominations au comité directeur France

Sylvie Faye a été nommée présidente des trois maisons d’édition Lefebvre Dalloz : Éditions Dalloz, Éditions Francis Lefebvre et Éditions Législatives. Celle-ci avait rejoint le groupe en qualité de présidente des Éditions Dalloz puis de directrice générale des Éditions Législatives : elle est nommée présidente des trois maisons d’édition pour assurer la cohérence de leur positionnement et garantir les valeurs d’excellence qui constituent le socle de la réputation de ces marques à travers le temps.

Avocate spécialiste en droit des affaires et fiscalité, Sylvie Faye a occupé des postes de direction au sein de Wolters Kluwer France et de responsable du département de l’accès au droit de la DILA avant de rejoindre le groupe en 2012.

Nora Ketir devient la Chief Marketing Officer. Elle avait d’abord rejoint le groupe afin d’enrichir sa stratégie marketing sur chacun de ses marchés (conseil, entreprise, secteur public) et de déployer une expérience client innovante et adaptée aux nouveaux usages. Biologiste (Université Pierre et Marie Curie) et diplômée d’école de commerce (ESCP Europe), Nora Ketir a précédemment occupé des responsabilités au sein de grands acteurs de l’industrie et du numérique (Alstom, Dassault Systèmes, STEF).

Enfin, Caroline Sordet sera la nouvelle directrice du Pôle Édition. Elle prend la direction des équipes de Rédaction, d’Édition et de Production des trois maisons d’édition Lefebvre Dalloz, en vue de développer les publications du groupe et leur adaptation aux nouveaux besoins clients. Juriste et journaliste de formation (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CFPJ), Caroline Sordet a exercé des responsabilités éditoriales dans le secteur de l’édition juridique en France (Lexbase, Wolters Kluwer, LexisNexis) avant de rejoindre le groupe en 2019.

Crédit : Dans l'ordre : Sylvie Faye, Nora Ketir et Caroline Sordet.