Lecture et streaming : le Suédois Nextory rachète Youboox

En juin dernier, Nextory annonçait le rachat de l’opérateur Nubico, précédemment propriété de Telefonica, opérateur espagnol. Un catalogue de 50.000 ouvrages et 80 magazines permettant d’élargir le spectre territorial, tout en complétant l’offre globale.

Nextory a pour concurrent Storytel, autre acteur suédois, dont la couverture géographique demeure nettement plus importante — depuis l’Amérique du Sud, en passant par la Corée du Sud, la Turquie ou les Émirats arabes unis. Toutefois, les forfaits de Nextory permettent d’accéder suivant une chronologie des médias aux nouveautés, plus ou moins rapidement. Soit on opte pour l’abonnement de base, et il faut attendre six mois pour lire ou écouter, soit le forfait premium, et les titres sont accessibles dès leur sortie.

STORYTEL: des problèmes de riche...

Reste donc qu’après l’Espagne, Nextory poursuit son déploiement en Europe, avec le rachat de Youboox. Les deux opérateurs entendent « construire une solution européenne d’envergure, respectant la richesse culturelle du vieux continent face au risque de standardisation », annonce un communiqué de presse.

Depuis 2011, la société française fondée par Hélène Merillon a su consolider sa place : 2,5 millions d’utilisateurs revendiqués et un catalogue de 400.000 titres — ebooks, audiolivres, magazines. L’entreprise s’est par ailleurs distinguée à travers différents partenariats qui ont essaimé l’offre.

« L’expertise technique et le savoir-faire numérique de Nextory, l’expérience et la connaissance locale de Youboox s’accordent parfaitement. Cette acquisition permet à Nextory de se positionner sur la carte mondiale comme un acteur important. Nous sommes prêts à défier le secteur et les autres grands acteurs », indique Shadi Bitar, PDG de Nextory.

Hélène Merillon, pour sa part, savoure les projets d’avenir qui s’offrent, d’autant qu’elle demeurera PDG de l’entreprise, après l’acquisition : « Aujourd’hui, nous passons à l’étape suivante de cette aventure en rejoignant Nextory, pour développer un service de streaming leader en Europe pour les livres. […]. Nous continuerons à offrir de nouvelles expériences de lecture uniques aux consommateurs français et à faire progresser notre collaboration avec des partenaires de confiance. »

Avec ce rachat, Nextory devient l’actionnaire clef du groupe, et s’ouvre des marchés francophones plus vastes depuis la Belgique jusqu’en Afrique du Nord. Comme il se doit, les conditions d’acquisition n’ont pas été dévoilées.