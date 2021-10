Après les confinements, ces 100 romans qui façonneront “notre nouveau monde

La publication de cette liste s’inscrit dans la continuité de la Libraries Week (ou « la Semaine des Bibliothèques »), une célébration annuelle autour des bibliothèques et leur importance au sein de la société britannique. Chaque année, l’évènement s’articule autour d’un thème, et explore les différentes innovations imaginables par les bibliothèques publiques dans l’optique de soutenir leurs communautés.

Cette centaine d’ouvrages se démarque par sa diversité : des titres récents flirtent avec de grands classiques de la littérature anglophone. Good Omens (De bons présages, J’ai Lu, trad. Patrick Marcel) de Terry Pratchett et Neil Gaiman, The Overstory (L’Arbre-monde, Le cherche Midi, trad. Serge Chauvin) de Richard Powers, ou encore Klara and the Sun (Klara et le Soleil, Gallimard, trad. Anne Rabinovitch) de Kazuo Ishiguro sont ainsi accompagnés des œuvres de Tolkien, Orwell, Shelley ou Austen.

Et, tout comme les âges, les genres se mélangent et se côtoient sans contrefaçon, reflétant la diversité des lecteurs et lectrices du pays.

On retrouve aussi la lauréate du Women's Prize 2021, Susanna Clarke, pour son roman Pirenesi — ou Piranèse de son titre français, publié aux éditions Robert Laffont, avec une traduction de Isabelle D. Philippe.

Isobel Hunter, directrice générale pour Libraries Connected, a déclaré : « Au cœur des bibliothèques se trouve la lecture. Le pouvoir des livres pour apaiser et réconforter, pour offrir un répit et une évasion et pour générer de l'inspiration, de l'espoir et de l'empathie n'a jamais été aussi évident. » Et d'ajouter : « J’espère sincèrement que cette nouvelle liste incitera les gens à lire quelque chose qu'ils n'ont jamais envisagé auparavant et à soutenir les merveilleux auteurs nouveaux et à venir qu'elle présente ».

Cette nouvelle liste fait suite à la campagne des bibliothèques BBC « Novels that Shaped our World », créée en 2019 et financée par l'Arts Council England. Cette campagne a eu pour objectif d’inspirer les bibliothèques du Royaume-Uni à imaginer des évènements dédiés à un large éventail de communautés. Des personnes âgées en situation d'isolement et/ou de démence, des communautés minières rurales, des réfugiés, des sans-abri et des détenus avaient ainsi été sensibilisés à la lecture. Des troupes de théâtre, des auteurs et des illustrateurs, des compagnies de danse et bien d’autres artistes avaient eux aussi été conviés.

« Nos bibliothèques publiques offrent l'opportunité d'expérimenter et d'explorer la lecture, nous aidant à découvrir des écrivains nouveaux pour nous, mais pas encore familiers, qui ont le pouvoir d'inspirer et de ravir », a déclaré Sue Williamson, directrice des bibliothèques, Arts Council England.

« L'écrit peut nous emmener dans de nouveaux mondes et approfondir notre compréhension - nous pouvons écouter différentes voix, faire des voyages et surtout, nous détendre et nous rafraîchir l'esprit, même dans les moments difficiles. Cette liste large et diversifiée contient de brillants écrivains du passé et du présent et nous présente les grands noms de l’avenir. »

Pour les plus curieux, retrouvez la liste complète des 100 romans sélectionnés ci-dessous :

