Revaloriser les salaires des mangakas : l'engagement du Premier ministre japonais

« Je n'ai pas regardé (l'animé) à la télévision, mais j'ai lu tous les volumes de Demon Slayer : Kimentsu No Yaiba. Mon personnage préféré est Akaza. » Ces mots sont de Fumio Kishida, récemment nommé Premier Ministre en remportant la course pour la tête du Parti libéral-démocrate, au pouvoir au Japon. Sa victoire fait de lui le centième Premier ministre du pays. Quant à Akaza, c'est l'un des démons de haut rang qui a porté un coup dur au Corps pendant l'Arc du Train de l'Infini, dans le manga Demon Slayer.

Le nouveau premier Ministre qui a remplacé Yoshihide Suga, vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie et des JO de Tokyo, a en effet partagé sur les réseaux sociaux Twitter et Youtube, son amour pour le manga Demon Slayer, numéro 1 des ventes de manga au Japon en 2020.

JEUX-VIDEO: Demon Slayer attendu pour octobre 2021

En plus de cette déclaration d'admiration pour le manga de Koyoharu Gotouge, Kishida a promis de travailler à « augmenter les revenus des personnes impliquées dans l'industrie japonaise du "soft power" comme les mangas, les animes et les films ».

Les derniers chiffres étudiés par Yahoo Japan montrent en effet une baisse des revenus pour le secteur au cours des deux dernières années, malgré des subventions publiques allouées à cette industrie. En tout, le secteur a engrangé, en 2020, 5,12 milliards de dollars.

Outre ses promesses pour l'industrie du Manga et sa déclaration d'amour au manga phénomène, le nouveau premier ministre a également rejoint une session Instagram Live avec Eriko Imai, législateur du premier mandat de son parti et ancienne "starlette" de la J-pop. Opération de communication à l'adresse des jeunes générations japonaises ? Actuellement, avec son partenaire de la coalition du Komeito, le LDP contrôle 139 des 245 sièges de la chambre haute et 304 des 465 sièges de la chambre basse. Il est donc peu probable que le LDP soit évincé du pouvoir. Sachant qu'au cours des 66 dernières années, cela ne s'est produit que deux fois, et sur de courtes périodes.

L'anime le plus rentable de tous les temps

Sans douter de l'affirmation du nouveau Premier Ministre du Japon au sujet des mangas, on peut constater qu'il a bien choisi sa préférence. La popularité de Demon Slayer a en effet explosé ces dernières années. Manga le plus vendu en 2020, la franchise Shonen a également produit le long métrage le plus rentable du monde de l'anime, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Le Film : Le Train de l’infini, avec 26 millions d’entrées au Japon, et un plus qu'honorable 700 000 entrées en France.

En tout, le film engrangea 503 millions de dollars au box-office mondial. En ce qui concerne l'anime, les chiffres sont estimés à 19 milliards de dollars de gain rien qu'en 2017.

Tanjiro et ses amis du Demon Slayer Corps auront d'ailleurs le droit à la sortie d'un premier film dans les salles en Amérique du Nord et au Japon, quand la deuxième saison de la série animée sortira sur Crunchyroll et Wakanim en décembre pour les fans français. Traduisant les événements du film Le Train de l'infini à la télévision en octobre et novembre, la série plongera Tanjiro et ses amis dans une lutte contre de nouvelles menaces alors qu'ils tentent de gérer les retombées du train de l'Infini.

Netflix proposera également dès le 1er novembre prochain la première saison de Demon Slayer, après avoir été d'abord proposé sur Wakanim et Crunchyroll pour la France.

