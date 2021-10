Le jour où Terry Pratchett quitta son éditeur allemand... à cause d'une soupe

À cette époque, Terry Pratchett est un auteur confirmé : avec la publication des premiers tomes des Annales du Disque-monde, il s’empare de la fantasy pour lui apporter une note de non-sens et de fantaisie joyeuse. Dans les années 90, il deviendra un des auteurs britanniques les plus vendus au monde. Mais en Allemagne, alors que doit sortir le cinquième volume Sourcery (Sourcellerie en français, trad. Victor Gollancz), un petit problème se pose.

Pratchett avait choisi l’éditeur Heyne, avec une douzaine de livres déjà parus, pour augmenter ses ventes. Mais voici qu’un changement intervient, et soudainement, c’est chez Goldmann que les livres aboutissent. Un revirement inattendu, et que les fans ne remarquèrent probablement pas à l’époque. Ou si peu…

Reste que cette rupture doit tout à un consommé, littéralement. Stuffed Crocodile reprend la petite histoire.

Il y avait un certain nombre de raisons pour aller chez Goldmann, mais une, très personnelle pour moi, a tenu à la manière dont Heyne (pour Sourcery, je pense, bien que cela aurait pu arriver dans d’autres livres) a inséré une publicité pour de la soupe dans le texte. – Terry Pratchett (Jahrbuch der Science Fiction and Fantasy, 1994)

Du placement de produit, assez classique - on se souvient qu’en France, une marque de bière brune avait été élogieusement portée aux nues dans un roman. Mais le fait est que Pratchett n’avait pas été informé de cette décision éditoriale pour le moins fumeuse.

Il indique en traduisant le texte allemand qui avait été ajouté : « Around about now our heroes must be pretty hungry and what better than a nourishing bowl… » Les héros avaient la dalle, alors une bonne soupe toute prête. Et le logo de la marque Maggi apparaissait bien visiblement en bas de page !

La suite croque sous la dent :

Mon éditeur était assez malade de ce qu’ils avaient fait, mais la société n’a pour autant pas promis de ne pas recommencer. De sorte qu’il fut assez simple de les quitter. Ils avaient fait la même chose à Iain Banks, et, il semblerait que, devant cette escroquerie, il ait arraché la page incriminée et l’ait mangée. Sans croûtons. – Terry Pratchett (ibid.)

Pratchett, Banks… la méthode était manifestement courante pour l’éditeur Heyne à l’époque, tout particulièrement dans des ouvrages de science-fiction et de fantasy.

Un vestige des années 50 et 60, où l’on pratiquait l’insertion publicitaire plus volontiers encore : le placement de produit était monnaie courant chez des éditeurs de littératures de genre bon marché. Parce qu’en plus des ventes, pas nécessairement mirobolantes, cela mettait un peu de crème — ici dans la soupe, mais plus généralement dans les épinards.

Manque de chance pour Wilhelm Heyne Verlag, ce comportement les aura privés d’un auteur dont le succès ne s’est plus jamais démenti.

via Lit hub

crédits photo : Robin Zebrowski, CC BY SA 2.0