Sébastien Perrin nommé directeur des bibliothèques Mines Paris-PSL

Ses missions consistent à mettre en œuvre les orientations de la Bibliothèque en lien avec la stratégie de l’Ecole, à accompagner ses missions d’enseignement et de recherche dans la transformation numérique, à assurer la conservation et la valorisation de son patrimoine documentaire et à développer de nouveaux services au sein de PSL.

Conservateur en chef, diplômé d’une maitrise de philosophie et de l’IEP de Lyon, chevalier de l’ordre des Palmes Académiques, Sébastien Perrin débute sa carrière en 2005 en tant que Responsable de la Politique documentaire à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Il occupe ensuite successivement les postes de chargé de mission au Département de l'économie du livre au sein du ministère de la Culture et la Communication ; de conservateur et chargé de pôle et de la communication/formation à l’Université Paris Dauphine. Il est également membre du bureau du Consortium Couperin, et plus particulièrement de la cellule livre numérique. Il a obtenu dans ce cadre un « Awardfor library innovation » des Bibliothèques de Recherche européennes.

En 2014, il rejoint l’Université d’Evry comme Directeur-adjoint de la bibliothèque puis comme Directeur de la Recherche et des Relations internationales, avant de rejoindre l’Université Paris Sud en 2019 en tant que Directeur des Relations internationales. Sébastien Perrin était, depuis 2020, Directeur-adjoint des Relations internationales de l’Université Paris Saclay.

Créée en 1794, la Bibliothèque de Mines Paris est riche d'environ 200 000 documents spécialisés dans les domaines d’excellence de l’Ecole : sciences, techniques et industrie. Grâce à ce patrimoine exceptionnel - ouvrages anciens depuis 1505, manuscrits, cartes, photographies et archives - elle mène une politique dynamique de valorisation et de médiation à travers la numérisation et des expositions ou manifestations. Aujourd’hui, elle accompagne l’Ecole dans ses évolutions.

Répartie sur quatre sites (Paris, Fontainebleau, Evry et Sophia-Antipolis, elle donne accès à la documentation au plus proche des besoins des chercheurs et des étudiants.