Depuis le 1er octobre 2021, les abonnés de la Bibliothèque de Québec, qu’ils soient résidants ou non résidants (incluant les ententes en vigueur avec les villes de Boischatel et de Saint-Augustin-de-Desmaures et avec Wendake), peuvent s’abonner gratuitement à la Bibliothèque de l’Université Laval.

Réciproquement, les membres de la communauté universitaire (incluant les étudiants, le corps professoral et le personnel) ont désormais accès aux collections et aux services de la Bibliothèque de Québec en se procurant une carte d’abonnement.

« Les bibliothèques sont des lieux essentiels dans une société et l’accès au savoir est le plus beau cadeau que l’on puisse offrir », a affirmé le maire de Québec, Régis Labeaume. « Je suis particulièrement heureux de voir se nouer cette alliance entre la communauté universitaire et l’un des services les plus appréciés de nos citoyens. »

Cette entente sur l’abonnement, d’une durée de 12 mois et renouvelable, s’inscrit dans l’entente-cadre de collaboration unissant l’Université Laval et l’ICQ (Institut canadien de Québec), organisme gestionnaire de la Bibliothèque de Québec, intervenue en février 2021.

« Cette collaboration vient concrétiser le rôle fédérateur de la vie culturelle de notre bibliothèque et renforcer notre engagement envers la communauté citoyenne. En plus d’élargir l’offre de services et l’accessibilité aux ressources informationnelles, ce projet contribuera à enrichir la qualité de vie des gens de Québec », s’est réjouie la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.

crédit photo : Bibliothèque de Québec