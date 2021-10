Retraites : quand l'ADAGP a vite fait de jeter les artistes-auteurs en Ehpad

Dans ce message publicitaire institutionnel aussi lacunaire que tendancieux, le propos est à double détente. D’abord, le texte précise que même si nous, artistes-auteurs, n’atteignons pas le seuil béni de revenus artistiques qui nous met dans l’obligation de cotiser au RAAP-IRCEC (pour la retraite complémentaire), cela vaut le coup de nous priver (enlever le beurre dans les pâtes quotidiennes, par exemple) pour le faire volontairement et améliorer ainsi notre future pension de retraite. Ensuite, un dessin « humoristique » vient enfoncer le clou.

Lisons un peu cette image (l’image, c’est le métier de beaucoup d’entre nous, après tout) : au premier plan, dans un intérieur vieillot, deux adultes assis à une table consultent avec consternation la brochure d’un EHPAD et l’un d’eux constate : « Il faut se rendre à l’évidence : c’est pas avec sa retraite qu’on va pouvoir le placer. » À l’arrière-plan, un vieillard édenté assis dans un fauteuil près d’une tisane vitupère : « Vendez pas mes originaux ! »

La chose a été conçue, financée et publiée par l’ADAGP, Organisme de gestion collective chargé de collecter les droits d’auteur et de les redistribuer, et s’adresse plus particulièrement aux auteurs de BD.

Il n’y a rien qui vous choque, là-dedans ? Moi, j’écume de rage depuis que je suis tombé là-dessus, et il faut que ça sorte si je veux continuer à employer mon week-end à gagner les quatre sous qui me permettront de ne pas tomber dans l’indigence et de rester propre quand mon temps sera venu de sucrer les fraises (ça coûte cher, les couches Confiance). Sur le fond, que nous dit cette image ?

Ben alors ?

Elle nous dit que non contents d’être de minables insouciants qui n’ont jamais bossé suffisamment pour se constituer une retraite qui permettrait de nous foutre en EHPAD le moment venu, nous allons faire porter cette charge à nos proches, et qu’il serait peut-être temps de se sortir un peu les doigts pour leur éviter ça en cotisant volontairement au RAAP-IRCEC. Je le dis comme je le pense, c’est dégueulasse. Encore plus dégueulasse quand on sait que pendant quarante ans l’AGESSA a enfreint la loi, avec la complicité de l’État qui regardait ailleurs, empêchant nombre d’entre nous de se constituer une retraite digne de ce nom.

IRCEC : les auteurs, oubliés de la crise sanitaire ?

Encore plus dégueulasse quand on sait qu’un premier rapport de la CNAV, chargée de piloter pour remédier à la situation la possibilité d’un rachat de trimestres, indique qu’une infime minorité (15 %) d’artistes-auteurs choisit de donner suite au devis fourni par manque de moyens (et pour cause : le montant en est astronomique !)

Remarquez bien que sur le fond, l’article de l’ADAGP s’intitule La retraite, mais que d’emblée le texte se focalise uniquement sur le régime commun de retraite complémentaire des artistes-auteurs (RAAP-IRCEC). Il passe donc sous silence l’essentiel : à savoir les cotisations vieillesse de base que tout artiste-auteur doit payer au premier euro perçu, pour ainsi s’assurer une pension de retraite au régime général, c’est-à-dire une pension dont 60 % sont pris en charge par nos diffuseurs et l’État (« part patronale »). En effet, dans le régime vieillesse de base, seule la part salariale est à la charge des artistes-auteurs. Alorsqu’en toute incohérence, nos régimes de retraite complémentaire gérés par l’IRCEC (RAAP, RACD et RACL), sont entièrement à notre charge, part patronale incluse…

L’ADAGP ignore-t-elle que nous ne sommes plus au temps des pratiques illégales de l’AGESSA, qui n’a pas appelé les cotisations vieillesse de ses assujettis pendant quarante ans ?

Et il est pas content ?

Soulignons ensuite que si elle n’est pas totalement fausse, la promesse contenue dans ce message publicitaire pour le RAAP n’est pas vraie non plus dans tous les cas de figure — et là, on touche au sublime dans la dégueulasserie. En effet, si malgré tous les efforts que vous avez fournis au cours de votre existence pour vivre de votre activité artistique vous vous retrouvez avec une retraite de misère, avoir cotisé volontairement au RAAP-IRCEC ne vous sauvera pas forcément de l’indigence.

Il ne faut pas perdre de vue en effet que « l’ASPA [ex minimum vieillesse] est une allocation différentielle, c’est-à-dire que son montant varie suivant les ressources du bénéficiaire. Elle sert à porter celles-ci au montant du plafond de ressources soit, au 1er janvier 2021, à 906,81 € par mois pour une personne seule, et 1 407,82 € pour un couple. Exemple pour 2020 : Pierre, 65 ans, vit seul et touche des pensions de retraite pour un montant de 477,16 € et ne perçoit pas d’autres revenus. Il peut donc bénéficier de l’Aspa pour un montant de 426,04 € (903,20 € - 477,16 €). » (Source : Laretraiteenclair.fr)

Or donc, vos pensions de retraite ET de retraite complémentaire seront déduites de ce que vous pourriez toucher au titre de l’ASPA. Et en résumé : oui, il peut être intéressant pour vous de cotiser volontairement au RAAP-IRCEC même si vous n’y êtes pas obligé, mais uniquement si vous avez une espérance raisonnable de dépasser le plafond de ressources de l’ASPA (le simulateur du site inforetraite pourra vous aider à vous en faire une idée).

COTISATIONS: “L’aboutissement d’une culture paranoïaque du secret”

Voilà pour le côté technique de l’affaire. Les syndicats qui se risqueraient à le faire valoir seraient aussitôt taxés de misérabilisme et d’inciter les artistes-auteurs à se contenter de « l’assistanat » (et on sait dans quel camp se rangent ceux qui utilisent ce vocabulaire, qui n’est généralement pas celui des travailleurs intellectuels que sont les artistes-auteurs). Moi qui ne suis pas un syndicat, je me fiche qu’on me rétorque ce genre de bullshit. Je n’ai aucune prébende à préserver ni aucune réputation à sauvegarder.

Ma seule préoccupation, c’est que l’info circule autant que possible, et sans être biaisée de préférence, pour que les artistes-auteurs lésés par le scandale AGESSA (mais pas seulement, vous êtes concerné si l’ASPA vous attend le moment venu) ne se fassent pas de faux espoirs qui les priveront de ressources dont ils auraient besoin dans l’immédiat, ce qui ne fera qu’aggraver leur détresse quand ils constateront que leurs efforts chèrement payés n’ont mené à rien.

Ne pas confondre kit et survie

Quand on maintient la moitié des artistes-auteurs de ce pays en dessous du seuil de pauvreté, quand on les a lésés en les empêchant de se constituer une retraite digne de ce nom, quand on refuse de leur accorder la juste réparation qu’ils méritent, quand tous les ministres de la Culture qui défilent rue de Valois se contentent de nous maintenir la tête sous l’eau en assurant avec un sourire peiné qu’ils nous comprennent et nous écoutent, il ne faut pas s’étonner que les artistes-auteurs en soient réduits à des réflexes de survie !

Il est tout de même assez drôle (en l’occurrence une drôlerie grinçante) de constater qu’après nous avoir cantonnés dans l’enfance en nous jugeant trop irresponsables pour gérer nos affaires nous-mêmes et choisir nos représentants, on s’empresse à présent de nous imaginer en vieillards gâteux, égoïstes et capricieux, tout aussi dignes de ne rien choisir pour eux-mêmes, et tout juste bons à finir en EHPAD (et non EPHAD, quand on choisit de brandir cet épouvantail, autant vérifier qu’on emploie la bonne orthographe).

En tant qu’adultes responsables et maîtres de nos existences, donnons à ces donneurs de leçons la réponse qu’ils méritent : FUCK OFF !

