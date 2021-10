Les “opposants politiques” et le régime de Loukachenko en Biélorussie

« Le vent se lève — Il faut tenter de vivre. » Cette phrase de Paul Valéry, pour universelle qu’elle soit, n’est pas appréciée partout. En Biélorussie, tenter de vivre est périlleux lorsqu’on est autrice ou auteur. Le pouvoir en place poursuit et persécute les « opposants politiques », les artistes et notamment les auteurs, seulement parce que ces gens-là font leur métier d’observateurs de la société dans laquelle ils vivent. Écrire, ce n’est rien d’autre que cela : c’est seulement chercher à comprendre comment les gens font pour mettre un pied devant l’autre.

En Biélorussie, c’est un crime. Autant dire que madame et monsieur tout le monde, vous et moi, des gens animés du courage ordinaire de tout un chacun faisant partie de l’humanité, dont la seule faute est de ne pas pouvoir regarder ailleurs, et de raconter ce qu’ils voient, sont en danger. Et les autrices et auteurs sont poursuivis, condamnés, emprisonnés, en fuite.

Depuis la réélection truquée de Loukachenko le 9 août 2020, plus de 40 000 personnes ont été arrêtées en Biélorussie, dont 1200 journalistes, écrivains, traductrices, musiciens, actrices et activistes des droits de la personne, selon les rapports 2021 du Centre PEN biélorusse. Le centre PEN de Minsk, ainsi que plus de cinquante autres organisations d’actrices et acteurs des médias et de la culture ont depuis été démantelées sur ordre de l’État.

Le président de l’Association des écrivains de Biélorussie, le poète Barys Piatrovitch, est assigné à résidence depuis août 2021, et l’association elle-même est désormais dissoute : le 1er octobre, la Cour suprême a statué sur la liquidation de la plus ancienne organisation d’artistes du pays.

L’A*dS, association des autrices et auteurs de Suisse, voudrait manifester publiquement par ces quelques lignes sa solidarité avec elles et eux. Certains sont peut-être des « opposants politiques », comme on les désigne dans les médias. Mais, vraisemblablement, toutes et tous sont de simples gens qui, comme vous et moi, ne peuvent s’empêcher d’avoir les yeux ouverts et de raconter avec lucidité les histoires minuscules et quotidiennes des gens qui, comme vous, moi, elles et eux, tentent de vivre avec la dignité qu’un autocrate leur dénie.

En outre, l’A*dS invite les autorités suisses, mais aussi les fondations et autres organisations, à soutenir les auteurs biélorusses, par des appels aux autorités biélorusses, des permis de séjour, des bourses ou des résidences pour les écrivains en fuite, des possibilités de publication imprimée et numérique pour la littérature biélorusse — y compris les traductions — pour permettre aux autrices et auteurs de Biélorussie de continuer à écrire et pour que les littératures biélorusses continuent de rencontrer leurs lecteurs.

