Devient-on un assassin psychopathe en lisant des thrillers en prison ?

The Crucifix Killer, connu en France sous le titre La Marque du Tueur (trad. Bernard Clément, Pocket), a en effet été retiré des étagères de la bibliothèque de la prison écossaise. « Les pires jeunes délinquants d’Écosse cherchaient à tuer le temps pendant le confinement », selon Le Sun...

Le bestseller anglais de Chris Carter, ancien employé au bureau du procureur du Michigan comme psychologue criminologue, a visiblement inquiété la prison pour une influence jugée potentiellement néfaste.

Le roman raconte la traque dans Los Angeles d’un tueur violent et psychopathe. « Tout commence quelques jours avant Noël, dans une église de la Cité des Anges : le cadavre d’un prêtre est retrouvé sur les marches de l’autel. Sa tête a été remplacée par celle d’un chien. En charge de l’enquête, le détective Rob Hunter découvre qu’un cauchemar récurrent hantait le religieux : qu’on le décapite... »

Le roman n’est pas le seul à faire parler dans cette prison aux goûts littéraires jugés douteux. Parmi les lectures les plus populaires figurent également le thriller I am the Night d’Ethan Cross, qui dépeint, à nouveau, un tueur psychotique et ses meurtres, plus horribles les uns que les autres.

Rassurons-nous : tous les choix de lectures de ces jeunes prisonniers n’ont pas un côté « sinistre ». De nombreux prisonniers dévorent la saga Harry Potter. On trouve également dans cette liste des livres les plus lus un guide de dessin étape par étape, ou encore un dictionnaire d’interprétation des rêves.

Kim Kardashian, star des prisons écossaises

Le Sun est allé interroger le Scottish Prison Service, l'administration pénitentiaire écossaise, sur les dix livres les plus empruntés dans les bibliothèques des prisons écossaises. Et ce, au cours des 12 derniers mois, à compter du premier jour de confinement britannique, le 23 mars de l’année dernière.

Toutes les prisons ne tiennent évidemment pas des registres d’une manière qui leur permettrait de révéler ce type de classement. Certaines prisons sous-traitent leurs services de bibliothèque aux autorités locales.

On apprend toutefois que les prisonniers de la prison de Greenock se sont beaucoup intéressés aux livres dédiés à la célèbre famille Kardashian, ou à la biographie du grand joueur de football anglais George Best. Une vie chaotique pour l'artiste du ballon rond, grand fêtard devant l'éternel, qui a souvent fini derrière les barreaux, et clamait notamment : « J’ai claqué beaucoup d’argent dans l’alcool, les filles et les voitures de sport, le reste je l’ai gaspillé. »

Dans la prison pour femme de Cornton Vale, la saga d’EL James, Fifty Shades of Gray, domine le classement...

