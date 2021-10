Nicolas Richard, Prix de traduction 2021 du Centre Culturel Irlandais

Le jury de la récompense réunissait Cliona Ni Riordain, Présidente, Professeur des universités et Directrice du groupe de recherche en études irlandaises à l'université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, traductrice et spécialiste de la traduction littéraire ; Sinéad Mac Aodha, Vice-présidente du jury, directrice de Literature Ireland ; Martine Hennard Dutheil de la Rochère, professeure d'Anglais et de Littératures Comparées à l’Université de Lausanne (Suisse) ; Mona de Pracontal, traductrice et lauréate du Prix de Traduction 2019, et Frédérique Roussel, journaliste à Libération.

Le résumé de l'éditeur pour D'os et de lumière :

Marcus Conway est assis devant la table de sa cuisine, un sandwich et un verre de lait posés sur la nappe blanche. Il lit son journal et écoute la radio dans la maison vide, sa femme et ses deux enfants sont absents. Il est midi et les cloches sonnent l’Angelus, nous sommes le 2 novembre dans le village de Louisburgh, en Irlande. Pendant une heure, jusqu’au prochain bulletin d’information, Marcus se remémore sa vie depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, sa vie de fils, de mari, de père, d’ingénieur du génie civil. Il désosse son passé comme il observe les ponts, d’un regard aussi rationnel qu’émerveillé. Il se souvient également des épreuves qu’il a traversées comme son combat contre la petite corruption locale qui menace sans cesse de mettre en péril la qualité de son travail, et donc la sécurité de ses concitoyens.

Institué en partenariat avec Literature Ireland, le Prix de traduction du CCI vise à soutenir la traduction d'auteurs irlandais encore méconnus en France. Il est décerné tous les deux ans.

En 2019, pour sa première édition, la récompense avait salué Mona de Pracontal pour la traduction du roman Rien d’autre sur Terre de Conor O’Callaghan, publié chez Sabine Wespieser éditeur.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones