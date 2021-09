Des députés européens plaident pour un “statut européen de l'artiste

Largement adopté au sein de la commission (26 voix pour, aucune contre et 3 abstentions), le principe d'un statut européen de l'artiste dépend à présent de la Commission européenne, qui pourrait en faire un cadre commun à tous les pays de l'Union.

« [N]ous envoyons un message fort pour améliorer la mobilité transfrontalière des artistes, auteurs, créateurs et travailleurs du monde culturel. Il contribuera à donner aux artistes des moyens de subsistance accrus et plus sûrs en clarifiant leur statut et en simplifiant l'accès à la sécurité sociale », a expliqué la rapporteure Monica Semedo (Renew Europe, Luxembourg).

Le statut européen de l'artiste garantirait en premier lieu la mobilité transfrontalière de ces derniers, en supprimant tous les obstacles créés par les différentes législations nationales. Visas, sécurité sociale, fiscalité et reconnaissance des diplômes seraient ainsi concernés.

Concernant les revenus, le statut européen de l'artiste viserait surtout à équilibrer les négociations avec les grandes plateformes de streaming, qui imposent parfois des conditions défavorables aux artistes. L'accès à la négociation collective serait le moyen de contre-balancer ce déséquilibre.

Enfin, la défense de la liberté artistique viserait à « garantir que les citoyens européens puissent profiter librement des créations artistiques ». Le durcissement des législations de certains pays européens, en Hongrie ou en Biélorussie notamment, serait notamment visé, avec la possibilité pour la Commission de prendre des sanctions contre les pays contrevenants.

D'après la commission, sous réserve, « [l]a résolution devrait être votée par le Parlement dans son ensemble lors de la seconde session plénière d’octobre ».

L'initiative européenne intéressera sans aucun doute certaines organisations d'auteurs françaises, qui plaident pour la création d'un statut de l'auteur et le renforcement de la négociation collective depuis plusieurs années déjà...

Photographie : illustration, European Parliament, CC BY-NC-ND 2.0