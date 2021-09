Entre Gisors, Douai et Amiens, le coeur de la BnF balance toujours

L'attente se prolonge : la Bibliothèque nationale de France n'a toujours pas tranché entre les trois candidatures encore dans la course pour l'accueil de son nouveau pôle de conservation et de son conservatoire de la presse. À savoir, celle d'Amiens, Douai et Gisors.

Gisors, dans l'Eure (Normandie), se trouve à 1h30 de Paris, et envisage la construction des équipements requis par la BnF non loin de sa gare ferroviaire, dans un champ. Un pôle culturel, doté d’une médiathèque et d’un cinéma de 3 salles, accompagnerait ces nouveaux équipements de la bibliothèque nationale.

À Amiens (Somme, Hauts-de-France), les deux lieux possibles n'ont pas été dévoilés, mais sont « de haute qualité environnementale, répondant aux critères de la BnF », selon Brigitte Fouré, Maire d’Amiens et Alain Gest, Président d’Amiens Métropole.

Enfin, Douai (Nord, Hauts-de-France) met en avant l'équipement de l'Imprimerie Nationale de Flers-en-Escrebieux, commune de Douaisis Agglo : l'arrivée de la BnF dans la ville permettrait de créer une « Cité du livre », pour reprendre l'expression de Christian Poiret, Président de Douaisis Agglo.

Le verdict de la BnF était attendu en janvier 2021, mais a pris du retard, du fait de la pandémie et des élections régionales. La procédure n'aura pas été achevée pour la venue d'Emmanuel Macron, à l’occasion de la livraison du chantier de rénovation et de transformation du site Richelieu de la BnF. Elle est « toujours en cours », nous indique-t-on.

Le discours du président n'aura donc pas vraiment gagné en substance, tandis qu'il inaugurait un site Richelieu dont les travaux de rénovation ont été particulièrement complexes, voire chaotiques.

Le syndicat CGT de la BnF ne dissimule pas ses craintes vis-à-vis des nouveaux équipements de la bibliothèque nationale, qui marquent aussi les fermetures des sites de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne, Île-de-France) et Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, Pays de la Loire).

Portant des revendications pour les personnels des deux sites en phase de fermeture, le syndicat dresse un historique de ces derniers, résumant les orientations de l'administration : « décentralisation dans les années 80, rationalisation immobilière des années 2010-2020, projet dispendieux à l’horizon 2030 ».

