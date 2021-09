Le “premier livre interdit d'Amérique”, censuré par les puritains

Le départ des puritains et leur installation sur le littoral américain étaient motivés à la fois par la religion et le commerce. Thomas Morton, lui, n’était venu en Amérique uniquement pour la deuxième raison. D’abord avocat, il est envoyé dans les colonies nord-américaines en 1624 pour fonder sa propre colonie par l’investisseur Sir Ferdinando Gorges. Ce dernier l’avait déjà envoyé deux ans plus tôt pour gérer ses affaires outre-Atlantique.

Il s’attache alors à la terre américaine, quand les colons puritains vivent cette relation de manière tout autre : « Il était extrêmement sensible au monde naturel et entretenait des relations très amicales avec les Amérindiens », explique William Heath, professeur à la retraite de l’Université Mount Saint Mary’s, tandis que « les puritains adoptaient la position opposée : le monde naturel était un territoire à dompter et les Indiens étaient des hommes sauvages qui devaient être supprimés ».

L’homme d’affaires décide alors d’établir, avec des volontaires, une colonie parallèle, Ma-Re Mount, également connue sous le nom de Merrymount. Un site préservé aujourd’hui dans le quartier de Quincy, dans l'État du Massachusetts, et le parc du même nom. Une colonie utopique qui sera basée sur les préceptes de la République de Platon, mais s'efforcera aussi de se développer « en tant que société des Amérindiens ».

Festivités à Merrymount, autour du mât de mai

Cachez ce mât que je ne saurais voir

Le premier fruit de la discorde : le mât de mai, une installation phallique célèbre dans toute l’Europe médiévale, installée pour le 1er mai, la Pentecôte ou le milieu de l’été, en fonction des régions. Une fête pour encourager la fertilité humaine alors que la terre sort de l’hiver. En représailles de ce qui est vécu comme une provocation par les colons, une milice puritaine envahit Merrymount et abat le mât au cours des festivités de 1628. Un incident qui a inspiré plus tard la nouvelle de Nathaniel Hawthorne, The May-Pole of Merry Mount, publiée pour la première fois en 1832.

BIBLIOPHILIE : Un livre “unique”, annoté par Isaac Newton, vendu aux enchères

Jugé ensuite pour « avoir fourni des armes aux autochtones », Thomas Morton est envoyé sur une île au large de la côte du New Hampshire pour y mourir devant le seul regard des embruns. Outre que sa colonie était effectivement une rivale de celle de Plymouth sur le terrain du commerce des fourrures, elle pratiquait en effet le commerce d’armes à feu avec la tribu des Algonquins, ennemis des puritains.

Anglais d'Amérique, mais déjà procéduriers

Il réussit néanmoins à s’échapper et à retourner en Angleterre. Il lance alors des poursuites contre la Massachusetts Bay Company. Morton exige, indique Joshua Mark dans la World History Encyclopedia, « que le gouvernement de la colonie de la baie du Massachusetts démontre par quelle autorité il a exercé son pouvoir ».

À partir des éléments du procès, il construit son livre contre les puritains d’Amérique. « Un ouvrage en trois volumes d’histoire, d’histoire naturelle, de satire et de poésie » appelé New English Canaan : référence biblique pour dénoncer l’appât du gain de ces colonies sous couvert de justifications bibliques. « Démartialiser » ces « cruels schismatiques » de la colonie de la baie du Massachusetts, voilà ce que réclame l’Anglais contre ces colons qui « font un grand spectacle de religion, mais non d’humanité ». Le New English Canaan est alors radicalement condamné en Amérique, notamment par le gouverneur de Plymouth, qui parle d'un « livre infâme et calomnieux ».

« Le premier livre interdit d’Amérique » pour Christie's, qui en a vendu un exemplaire aux enchères pour 60 000 $. (Crédits : Christie's)

Après avoir publié le livre, Morton tenta de retourner dans le Massachusetts, qu'il avait pris en affection, mais dut faire demi-tour à son arrivée. Il se lança de nouveau dans une traversée de l’Atlantique en 1643, et fut, cette fois, exilé dans le Maine, où il mourut en 1647.

Interdit dans le magistère de la morale puritaine, le New English Canaan est vraisemblablement « le premier livre interdit d’Amérique ». Il est à découvrir sur Project Gutenberg.

Via : Atlas Obscura, Open Culture, World History Encyclopedia

Crédits : Matt Selby (CC BY-SA 2.0)