Prix Littéraire et Prix Poésie de la Vocation 2021 : Clara Yse et Victor Malzac

Le Prix Littéraire est doté de 10.000 € et récompense un roman ou des nouvelles d’un jeune écrivain d’expression française, non traduit, publiés dans l’année de la Promotion (pas de compte d’auteur).

Le Prix de Poésie est doté de 5000 € et récompense un recueil d’une cinquantaine de pages, non traduit, d’un poète d’expression française. Cet ouvrage est publié dans la collection Vocation de Cheyne éditeur. Il ouvre les portes au lauréat de l’année aux Lectures sous l’Arbre et au Printemps des Poètes lors de la Semaine de la Poésie.

Le Prix Littéraire et le Prix de Poésie ont chacun leur Jury.

Cette année, les deux lauréats sont :

Clara Ysé, pour Mise à feu (Grasset)

Victor Malzac pour Dans l'herbe

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones