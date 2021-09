Hommage aux traducteurs et aux traductrices, artistes du verbe depuis plus de deux millénaires

Dans les temps anciens, le traducteur traduit d’abord la Bible et les textes bouddhistes avant de traduire le Coran.

Le traducteur est un grand voyageur. Il va souvent chercher les manuscrits lors de longs voyages le menant dans divers pays pour traduire ces manuscrits sur place ou pour en ramener des copies chez lui.

Son but est de faire connaître les connaissances amassées par d’autres civilisations, de les partager avec ses collègues et d’inclure ces connaissances dans leur propre savoir pour faire avancer la médecine, l’astronomie, les mathématiques ou la philosophie de leur temps.

Les œuvres grecques sont traduites en arabe pour apporter le savoir grec à la civilisation arabe puis les œuvres arabes sont traduites en latin pour apporter le savoir arabe à la civilisation chrétienne.

Les traductions façonnent les langues vernaculaires européennes qui grandissent face au latin et deviennent des langues nationales.

Arrive l’imprimerie de Gutenberg qui permet d’imprimer des traductions à grande échelle. Ce ne sont plus seulement la Bible et des textes scientifiques ou philosophiques, mais aussi des œuvres classiques et des romans médiévaux.

L’Europe se prend de passion pour les poèmes épiques d’Homère et pour les œuvres de Platon, tout ceci par voie de traduction.

Le roman de la rose trouve une nouvelle vie, tout comme la mythologie arthurienne. Suivent Les mille et une nuits, qui font un tabac dans toute l’Europe, puis la Divine Comédie de Dante, tout aussi populaire.

Les traductrices, jusque-là anonymes ou cachées derrière un pseudonyme masculin, commencent à signer leurs traductions de leur vrai nom.

Elles revendiquent le droit de traduire toutes sortes d’œuvres et pas seulement des textes pieux, et d’être considérées comme l’égale des hommes.

Shakespeare est traduit à son tour dans de nombreuses langues, y compris en russe par Boris Pasternak, mondialement connu pour Le docteur Jivago. Suivent les œuvres de Goethe et de bien d’autres.

Les traductrices ne se contentent pas de leurs activités littéraires. Elles militent pour le droit des femmes à l’éducation et au vote. Certaines défendent ardemment la cause anti-esclavagiste, les droits sociaux et l’amour libre par voie de traduction.

Les ouvrages traduits explosent en nombre pour faire connaître de nouveaux auteurs et de nouvelles idées à un nouveau public, par exemple les oeuvres de George Sand au public anglais ou les oeuvres d’Edgar Allan Poe au public français.

Les traducteurs abandonnent la plume et la bougie pour le stylo et l’électricité. Leurs noms sont encore bien visibles sur la couverture et la page de titre des livres traduits. Ils sont souvent auteurs eux-mêmes et leurs traductions leur permettent de gagner leur vie.

Leur répertoire s’élargit encore et ils traduisent aussi des romans policiers et de science-fiction, des romans sentimentaux, des bandes dessinées et des mangas, entre autres. La demande est immense.

Certains sont terrifiés à l’idée de mauvaises traductions et préfèrent traduire leurs œuvres eux-mêmes, comme Vladimir Nabokov, qui traduit ses ouvrages russes en anglais et ses ouvrages anglais en russe.

D'autres sont des traducteurs prolifiques comme l’écrivain argentin Jorge Luis Borges et ils écrivent abondamment sur l’art de la traduction, désormais enseigné à l’université et ailleurs, avec diverses théories de traduction plus ou moins faciles à comprendre.

Arrivent l’ordinateur et l’internet. Le besoin en traductions se fait de plus en plus pressant sur une planète multilingue et multiculturelle désormais connectée à la vitesse de la lumière.

Ce ne sont plus seulement des livres et des articles, mais aussi des sites web, des actualités, des films, des vidéos, des jeux vidéo et des applications mobiles, entre autres.

Chose étrange, les noms des traducteurs se font de plus en plus petits lorsqu'ils ne disparaissent pas complètement du paysage.

Il semblerait que les traductions se fassent toutes seules comme par magie, ce qui n’est vraiment pas le cas. Certaines traductions demandent des semaines ou même des mois de travail.

Dans notre société dite moderne, le traducteur est maintenant sommé d’utiliser la traduction assistée par ordinateur pour augmenter sa productivité, sauf lorsqu'il est traducteur littéraire, et encore.

Après avoir été traducteur salarié, il est presque toujours un travailleur indépendant aux conditions de travail de plus en plus précaires.

Il est un peu fatigué d’entendre parler de traduction automatique et d’intelligence artificielle plusieurs fois par jour, une manière de lui faire comprendre que ses jours sont comptés.

Mais le traducteur est un artiste du verbe depuis plus de deux millénaires. Il choisit son métier pour la passion et non pour la richesse, chose incompréhensible pour les technocrates qui nous gouvernent.

Le traducteur a vécu le passage de la pierre à la tablette d’argile, puis de la tablette d’argile au papyrus, puis du papyrus au manuscrit, puis du manuscrit au livre imprimé, puis du support imprimé au support numérique. Il en a vu d’autres et il n’a pas dit son dernier mot.

crédits photo : Tama66 CC 0