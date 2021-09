Son livre : Une nouvelle saison pour les podcasts du CNL 

Après une première série lancée en juin 2021, le Centre national du livre (CNL) revient avec une nouvelle saison de podcasts, « Son livre », afin de proposer au public un voyage littéraire et sonore sur les terres des auteurs qui font la rentrée littéraire. Le CNL a souhaité mettre en lumière la création littéraire dans sa diversité, en choisissant de donner la parole à des auteurs qu’il a soutenus, ou pour lesquels il a eu un coup de cœur.

Le podcast Son Livre avait connu une belle réception lors de sa première saison avec plus de 5500 écoutes sur Youtube, et a été diffusé sur de nombreuses plateformes de streaming et d’écoute comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud...

Réalisé par Pauline Carayon du CNL et le musicien, auteur, compositeur et interprète Nicolas Lockhart, illustré par l’auteur de bandes dessinées et artiste plasticien Pierre La Police, le podcast du CNL explore les racines de la création littéraire, la trame organique et intime de récits singuliers, les thèmes qui ont provoqué un choc chez l’auteur, si bien qu’il en a fait un livre, Son livre.

Si le CNL accompagne l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre, il a également pour ambition de développer le goût du livre et de la lecture auprès du public. « Son livre » participe à ce nouvel élan. A retrouver sur les plateformes classiques, y compris YouTube.

Saison 2 : en avant

Au cours de cette nouvelle saison, 15 podcasts vous seront proposés pour plonger dans cette rentrée littéraire. Cinq auteurs débuteront ce nouveau volet. Climax (Flammarion) se raconte comme une légende, celle du climat. Thomas Reverdy nous propulse en Norvège à la suite d’un accident sur une plateforme pétrolière, l’occasion de nous (re)plonger dans les mythes de l’enfance, du commencement des mondes, mais à la sauce arctique.

Léonor de Récondo, présidente de la commission Vie littéraire au CNL, chargée des aides à la réalisation des festivals vous présentera Revenir à toi (Grasset), qui résonne comme une prière intérieure pour mieux se retrouver soi, après un abandon. Grande Couronne (Christian Bourgois éditeur) est le premier roman de Salomé Kiner, mais à son contact, on pense davantage à une couronne d’épines.

Personnages flamboyants qui passent tour à tour par le mépris, la lâcheté, la fraternité et qui reproduisent malgré tout ce parcours à l’aveugle, ont trouvé leur chemin romanesque tracé par Salomé Kiner, provoquant chez nous, un gros coup de cœur. Tanguy Viel est l’auteur de nombreux romans, il a reçu en février 2021 une bourse d'année sabbatique pour son projet de roman La fille qu’on appelle, (Editions de Minuit).

La fille qu’on appelle revêt les atours d’un roman naturaliste sur l’emprise, où le destin imprime sa volonté en dépit des vœux de ses sujets. Enfin, Les Etoiles les plus filantes d’Estelle Sarah-Bulle, électrisent le ciel du Brésil des années cinquante en plein tournage du film Orfeu negro. Et la jeune danseuse Gipsy Dusk compte bien emporter le rôle de sa vie sous la direction de Marcel Camus.

Embarquement immédiat dans une fiction qui nous transporte de Rio à Paris, au son du jazz et de Boris Vian en arrière-plan. Estelle Sarah-Bulle a reçu une Bourse de découverte en 2019 pour l’écriture de ce roman paru aux Éditions Liana Levi. Son premier roman « Là où les chiens aboient par la queue» également paru chez Liana Levi a lui aussi bénéficié d’une subvention attribuée par la commission extraduction pour sa traduction en anglais.