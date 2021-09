Lireka, la librairie en ligne qui vend des livres en français dans le monde entier

Au commencement, Marc Bordier, ancien d’Amazon, qui aura passé 10 années dans l’entreprise, jusqu’en 2018, sur des volets marketplace et lecture numérique. En 2011, quand se lance le Kindle en France, il rencontre Emmanuelle Henry, qui après un séjour chez L’Oréal, avait investi le monde numérique chez Hachette. Autrement dit, une certaine maîtrise de l’univers des métriques et de la data. Puis se présente l’opportunité de la librairie Arthaud…

250 millions de lecteurs ?

« La jonction avec la librairie est double », nous indique Marc Bordier. « D’abord, les achats, les stocks et les approvisionnements, qui sont mutualisés avec la librairie — soit un catalogue global d’un million de livres. » Ensuite, la logique de collaboration éditoriale, « par laquelle les libraires apportent des recommandations et des conseils de lecture ». Un blog, des chroniques et d’autres choses.

Mais Lireka s’est aussi enrichi, rapidement, des outils que fournit le réseau de lecteurs Babelio : la Babelthèque. Cette solution permet à un site en ligne de disposer des avis de lecteurs et des commentaires déposés sur les livres. « Nous avons aussi enrichi notre moteur de recherche grâce à ce partenariat », note Emmanuelle Henry. Le travail sur les mots clefs permet des remontées plus pertinentes et complètes. « Et prochainement, un système d’affiliation proposera aux utilisateurs du réseau, situés à l’étranger, de pouvoir acheter les livres via Lireka. »

Car le potentiel de clients est intéressant : 2 millions d’expatriés français, et plus de 250 millions de locuteurs francophones hors de France, d’après les données que communique Lireka. Pour ce faire, plusieurs centaines de milliers d’euros ont été engagés afin de mettre en œuvre une solution logistique globale.

Coûts et commandes

Un déploiement marketing fort, pour appuyer le message commercial : Lireka livre gratuitement les commandes. « La gratuité des frais de port ne concerne que l’étranger », tranche immédiatement Marc Bordier. « Pour la France, nous appliquons les frais légaux minimums de 1 centime. » Mais pour le reste du monde, il en va autrement.

« Nous avons commencé par négocier les tarifs avec des transporteurs, et obtenu des meilleurs prix que la plupart des librairies indépendantes », poursuit-il. « Le principe est de regrouper plusieurs commandes en une seule livraison, afin d’amortir les coûts. » La gratuité a toujours un coût.

Les plus fins se souviendront alors de précédents, plus ou moins heureux : d’abord, Book Depository, une structure britannique montée par un ancien d’Amazon en 2004, justement. Une entreprise que Marc Bordier connaît bien pour y avoir travaillé — la firme de Jeff Bezos avait racheté Book Depository en juillet 2011. Cette dernière avait amplement communiqué sur la vente de livres numériques et la gratuité des frais de port.

L’autre modèle, c’est Bookwitty, société fondée en 2007, qui avait elle-même vocation à concurrencer Amazon sur la vente de livres, sans restriction de langue, à l’international. Son fonctionnement par algorithme permettait d’équilibrer prix de vente, disponibilité, coût et déplacement. Tout cela reposant sur un modèle de volume premier. Mais 11 ans après sa création, la société fut victime d’une gestion qui a conduit irrémédiablement à sa perte.

Librairie francophone globale

Pour Lireka, qui se retrouve volontiers dans ces deux projets, avec sa propre identité, la gratuité incarne un élément de communication important. De fait, un ouvrage expédié en Suisse ou au Canada coûtera le même prix qu’acheté en France (avec le centime de frais de port obligatoire). En revanche, suivant les pays, l’entreprise apporte une précision :

Le prix des livres est différent pour le pays de livraison sélectionné, le montant de votre commande a été mis à jour pour refléter ce changement. (voir ici)

Ainsi, pour un titre de Guillaume Musso, au hasard, une majoration peut s’appliquer suivant les territoires d’expédition. Autrement dit, un surcoût suivant la géolocalisation, mais qui ne semble pas forcément lié au prix de vente local — on sait qu’en Suisse romande, par exemple, les ouvrages sont majorés pour répondre aux impératifs économiques du coût de la vie local. On ne vit pas à Genève avec un salaire de libraire parisien, aussi faut-il répercuter cette donnée sur le prix des livres, afin de préserver les emplois.

Mais la société a d’ores et déjà anticipé quelques écueils : « Nous avons, la semaine passée, collaboré avec une librairie francophone, à l’occasion du Salon du livre de Prague. En l’occurrence, Lireka leur a fourni les livres en français des auteurs qui étaient représentés », note Emmanuelle Henry. « Et nous envisageons de trouver des solutions pour travailler avec d’autres établissements : la complémentarité entre vente en ligne et librairies physique est quelque chose dont nous sommes persuadés. »

Si pour l’heure, l’idée de devenir fournisseur pour les librairies francophones n’est pas à l’ordre immédiat du jour, cette perspective de fonctionnement B2B « est une option étudiée », assure-t-elle.

Contrôler les outils

Et pour l’anticiper, au moins dans son quotidien, Lireka/Arthaud s’est doté de multiples outils d’automatisation pour les ventes. « La première étape, c’est de disposer des stocks de livres, et les libraires d’Arthaud savent anticiper cela. Ensuite, nous échangeons avec les éditeurs pour améliorer les délais de livraison, afin de maintenir nos stocks », souligne Marc Bordier.

À ce titre, Lireka a expérimenté la marketplace de Fnac, entre août 2020 et avril 2021, « justement pour éprouver ce processus de vente et vérifier l’exposition que cela apportait ». Depuis, ce robinet a été coupé.

« Que ce soit l’impression d’étiquette, les choix de transporteurs suivant les destinations, le travail de picking pour créer les colis, nous avons déjà développé tous ces processus. D’abord, pour faciliter le travail de nos équipes, ensuite pour parvenir à des délais de livraison qui sont présentés sur notre site. » Pas question de rivaliser avec la livraison le lendemain que fournit Amazon à ses clients Prime, mais des délais suivant les territoires étrangers, ou en France, en jours ouvrés, tout à fait honorables.

Ainsi, Lireka focalise toute son attention sur le livre imprimé, « sans projet encore autour du livre numérique ». Quant au livre en langues étrangères, « il s’agit là d’un développement pour l’avenir, sans date précise. Nous souhaitons d’abord assurer le volet concernant les livres en français. Mais Arthaud, comme Lireka, ont une volonté de librairie universelle, bien sûr », conclut Marc Bordier.

