Le 1er octobre, une grève nationale des bibliothécaires contre le pass sanitaire

Depuis le 9 août dernier, l'accès aux établissements de lecture publique français est conditionné à la présentation du pass sanitaire, d'un test PCR, d'un certificat de rétablissement du Covid-19 ou encore d'une contre-indication à la vaccination.

Les contrôles des usagers à l'entrée, puis celui des agents de l'établissement par un responsable, ont braqué une partie de la profession. L'Association des Bibliothécaires de France, dès la fin du mois de juillet, avait formalisé ses craintes vis-à-vis des contrôles des pass par l'intermédiaire d'un communiqué les qualifiant de « bombes à fragmentation pour la lecture publique ».

Depuis, les mouvements de grève locaux se succèdent : à Paris, mais aussi à Brest, Toulouse, Lyon, Grenoble, pour les grandes villes, et dans de nombreuses communes de moindre taille.

Constatant les réserves très fortes de la profession des bibliothécaires, le syndicat Sud Solidaires avait publié un préavis de grève couvrant l'intégralité du mois de septembre, et annonce désormais une journée de grève nationale pour le 1er octobre prochain. « Aujourd’hui, l’épidémie de Covid-19 est l’occasion pour le gouvernement de porter de nouvelles attaques aux droits des travailleur.euses qu’ils et elles soient salarié.es du secteur privé ou agent.es publics. La contrainte induite par l’instauration du passe sanitaire a généré au sein des collectifs de travail de violents clivages », déplore le préavis envoyé à la ministre de la Transformation et de la Fonction publique.

Une grève « pas seulement symbolique »

Le mouvement de grève du 1er octobre entend fédérer les agents opposés au contrôle du pass sanitaire, pour mobiliser l'attention médiatique et politique : l'impulsion est venue de Lyon et Grenoble, deux villes où la fronde contre le pass sanitaire a pris une ampleur particulière.

Depuis la mi-août, certains agents de la ville de Grenoble ont en effet débrayé pendant plus de vingt jours, se référant à un préavis de grève déposé par l'intersyndicale de la ville de Grenoble.

En périphérie des grandes villes, où l'action syndicale est fortement ancrée, des communes plus modestes expérimentent aussi la grève, comme le raconte un bibliothécaire d'une ville de 8000 habitants environ, non loin de Grenoble. « Pour la première fois de son histoire, début septembre, la bibliothèque a fermé ses portes à l'occasion d'une grève, la première aussi de la carrière de certains collègues. Je me suis aussi retrouvé à expliquer aux élus ce qu'était un préavis de grève », explique-t-il.

CULTURE: les bibliothécaires mobilisés pour leur déontologie

« Nous expliquons aux élus que ce n'est pas une grève contre la mairie ou la tutelle, mais que nous réclamons un peu de considération pour un statut professionnel. » Comme de nombreux bibliothécaires, le contrôle du pass sanitaire a été ressenti comme un sévère accroc dans l'étendard de la profession, l'accueil de tous les publics. « Dans notre établissement, on se retrouve avec un vigile qui contrôle les pass de familles que nous voyons venir chaque semaine. »

La grève, locale ou nationale, paraît presque symbolique, tant le ministère de la Culture s'en tient aux textes législatifs, écartant tout aménagement. « Elle n'est pas seulement symbolique, visiblement la loi peut changer, puisque le décret a été cassé pour certains centres commerciaux. Nous avons bon espoir. »

Emmanuel Macron se rendra ce mardi 28 septembre au soir à la Bibliothèque nationale de France, exemptée de contrôle de pass sanitaire, mais aucune déclaration n'est attendue sur la situation des bibliothèques territoriales. Quant au 1er octobre, la date a été choisie en raison de l'obligation de contrôle des pass sanitaires des enfants de 12 à 17 ans, à partir de cette date.

Une obligation aussi mal vécue que la précédente, doublée d'une nouvelle contradiction : ne pouvant contrôler les cartes d'identité, les bibliothécaires seront contraints d'estimer l'âge des jeunes usagers...

Photographie : photo tirée de la page Facebook Bibliothécaires de Grenoble en lutte