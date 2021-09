Marcas : un thriller du commissaire de Ravenne et Giacometti en réalité augmentée

Mi-octobre, Antoine Marcas (dont la filiation avec Zéphirin Marcas, personnage de Balzac n’a jamais été clairement établie) fera son grand retour dans un roman éponyme : une cérémonie de passation entre un président sortant et son remplaçant, mais également la découverte d’un rituel secret — de ceux dont on ne parle qu’entre chefs de l’État…

Or, s’approchent de nouvelles élections présidentielles et un meurtre au sein d’une loge maçonnique fait revenir l’enquêteur et le rituel. Causalité, causalité…

Mais comme l’indiquent les coauteurs, pour cet épisode, le lecteur aura doit à quelques surprises : grâce à la technologie d’un partenaire suisse, Sept.info, le roman prendra une tournure interactive. « Une nouvelle expérience littéraire », assurent Ravenne et Giacometti, « qui vous permet d’aller plus loin dans l’univers de ce thriller ».

Au lecteur alors de mener l’enquête, suivant le parcours du commissaire franc-maçon, avec « si le cœur vous en dit, une ultime surprise », les deux écrivains, en interview, directement chez soi.

Pour ce faire, il faudra avoir le livre en main, et télécharger l’application SEPT (disponible sur App Store et Google Play). En scannant la couverture, les premiers contenus enrichis apparaîtront, et ce, tout au long de l’histoire, avec les différentes images amenant vers d’autres sentiers.