Le Prix Alice Rivaz 2021 décerné à Silvia Ricci Lempen

Le jury, composé de Michel Audétat, Valérie Cossy, Jelena Ristic, Aurélie Sonnay et Marianne Dyens a décidé de récompenser l'écrivaine Silvia Ricci Lempen pour son roman, Les rêves d’Anna. Le Prix Alice Rivaz distingue une œuvre de fiction qui « questionne la représentation des catégories sociales », en particulier celle des femmes.

Le roman de Silvia Ricci Lempen évoque cinq figures de femmes qui traversent tout le XXe siècle. Federica, Sabine, Gabrielle, Clara et Anna. Chaque histoire qui s'entrecroise est un témoignage de la difficulté d’être femme, des préjugés et des injustices qui leur sont faites. Que ce soit les questions de maternité, d’homosexualité et plus généralement d’inégalité structurelle.

Une large fresque sociale où passent les événements de Plainpalais en 1932, quand l'armée suisse avait tiré dans une manifestation ouvrière contre le fascisme à Plainpalais, tuant 13 personnes et faisant 65 blessés. Mais également la violence faite aux femmes, du rôle de la religion ou encore de la question de l’immigration.

Le roman avait d'abord été sélectionné avec deux autres oeuvres « particulièrement remarquables par les sujets abordés, la maîtrise formelle, ainsi que la richesse des évocations » :

Sam, d’Edmond Vullioud, BSN presses, 2019

Inflorescence, de Raluca Antonescu, Éditions de la Baconnière, 2020

Les rêves d’Anna, de Silvia Ricci Lempen, éditions d’en bas, 2019

Une exposition est en parallèle consacrée à Alice Rivaz au Palais de Rumine de Lausanne, et ce jusqu'au 30 octobre.

