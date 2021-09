Diversité, environnement, solidarité... Suite au Covid, l'édition s'engage

« InSPIRe » : l'Union internationale des éditeurs (UIE) n'a pas reculé devant un acronyme un peu facile, pour désigner sa charte, dont le nom se déroule en International Sustainable Publishing and Industry Resilience, soit une charte pour une édition internationale durable et une industrie résiliente.

Les 86 membres de l'UIE signataires ont été rejoints par plus d'une trentaine d'organisations, dont les Foires du Livre de Bologne, Londres, Francfort, Rome, Séoul, Charjah, Turin, mais aussi des associations d'éditeurs, notamment arabes et africains.

Non contraignante, la charte propose à ses signataires de rester attentifs à dix engagements, portant sur des thématiques comme l'environnement, la diversité ou encore l'environnement. Chacun d'entre eux participant à améliorer le marché international du livre, alors que la crise sanitaire mondiale a laissé le domaine du livre exsangue, particulièrement dans les pays dits en développement.

« La pandémie mondiale n'affecte pas seulement les éditeurs », rappelle par ailleurs Bodour Al Qasimi, présidente de l'UIE, « les moyens de subsistance d'auteurs, d'illustrateurs, d'imprimeurs, de distributeurs et de libraires du monde entier sont en danger ».

Coordonner et collaborer

La charte InSPIRe a été conçue et rédigée par des membres du comité exécutif de l'Union internationale des éditeurs, à partir des observations recueillies auprès des membres ou réalisées par l'organisation. 10 engagements, qui restent « symboliques » et non contraignants pour les signataires, entendent mettre l'édition internationale sur une voie garantissant plus de résilience à l'avenir, en cas de nouvel événement de l'ampleur de la crise sanitaire.

Le premier de ces engagements n'est autre que la défense de l'édition auprès des responsables politiques et des pouvoirs publics, directement suivi par la mise en œuvre d'un lobbying pour pousser les gouvernements à soutenir financièrement la résilience et le développement de la chaîne du livre.

Outre cet appui recherché des pouvoirs et des finances publics, la charte InSPIRe incite à la collaboration professionnelle, à la lutte contre le piratage et la censure, à la défense des minorités et des langues minoritaires ou encore, comme le souligne le dixième engagement, à la prise en compte et à la défense des éditeurs et des libraires indépendants, de taille plus modeste ou moyenne.

Le mois prochain, l'UIE poursuivra ses travaux prospectifs avec la publication d'un rapport faisant état des attentes des signataires de la charte, avant, en 2022, l'élaboration d'un plan de route plus précis et détaillé, destiné à améliorer la collaboration internationale dans le domaine de l'édition.

Photographie : Salvatore Vastano, CC BY-ND 2.0