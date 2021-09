Il manque de toute évidence au sein du Goncourt une grande figure morale

Olivier Bessard-Banquy, Professeur des universités à Michel de Montaigne Bordeaux 3, revient avec nous sur ces révélations. Auteur de La fabrique du livre — L’édition littéraire au XXe siècle (PUF, 2016) et plus récemment de Best-sellers. L’industrie du succès (Armand Colin, 2021), ce spécialiste de l’édition contemporaine a déjà eu l’occasion de tirer la sonnette d’alarme. En 2017, il l’indiquait dans nos colonnes : « Les prix littéraires condamnés : l’histoire sonne la fin de la société verticale. »

Quatre ans plus tard, quid ?

ActuaLitté : Votre première réaction fut : « Rien de très neuf, dans tout cela. » Pour l’universitaire que vous êtes, est-ce un cas d’école ou business as usual ?

Olivier Bessard-Banquy : Le Goncourt comme on sait a été fondé il y a plus d’un siècle comme une instance de consécration et de prescription. Dès lors que par le jeu médiatique le poids de son activité s’est révélé important — dès l’entre-deux-guerres —, les jurés sont devenus l’objet de pressions.

Il n’y a donc rien là de très nouveau : tous ceux qui ont fait le choix de siéger au sein du jury savent ce qu’est leur pouvoir et entendent de fait en user librement. Autant que possible.

Le jury assure avoir eu connaissance de ces liens entre la jurée et l’auteur et, par vote, avoir malgré tout approuvé : quelle déontologie en ressort, et en filigrane, quel comportement des membres ?

Olivier Bessard-Banquy : Cela montre qu’il n’y a précisément pas d’interdit, que les jurés se sentent libres de soutenir ou porter n’importe quel livre ou n’importe quel auteur, sans la moindre considération pour tout ce qui peut relever du conflit d'intérêt. Il me semble que le plus étonnant a déjà été atteint il y a quelques années quand le jury a couronné un livre d’Actes Sud au moment même où la ministre de la Culture était la copropriétaire de la maison d’édition récompensée.

Les statuts de l’Académie évoquent une possible radiation « pour motifs graves », comme ceux portant atteinte « aux intérêts de la Société ». Avez-vous souvenir d’un tel flagrant délit, (si je peux dire…) dans l’histoire de ce prix ?

Olivier Bessard-Banquy : Non pas que je sache. Ce sont plutôt ceux des membres qui ne se sentent plus en accord avec le fonctionnement de l’académie qui partent d’eux-mêmes en général. Il manque de toute évidence au sein du jury une grande figure morale capable d’imposer des règles claires et de sauver le prix par des décisions inattaquables.

« Tous les académiciens ont évidemment lu l’ouvrage que vous évoquez et plus de 4 l’ont défendu le mardi 7 septembre sinon il ne figurerait pas sur la liste de la première sélection du Goncourt. Pour autant aucune communication n’est jamais faite sur les votes des jurés qui restent, comme en principe dans tout prix littéraire, confidentiels. » – réponse de Françoise Rossinot, déléguée générale de l’Académie Goncourt, à ActuaLitté.

Votre consœur Sylvie Ducas évoque une impérative nécessité d'irréprochabilité pour les prix — un vœu pieux. Historiquement, cela existe-t-il, et pratiquement, comment serait-ce possible ?

Olivier Bessard-Banquy : Sylvie Ducas a tout à fait raison (voir L'Obs). Ce type d’assemblées de nature élitaire délivrant des avis ayant valeur de prescription correspond de moins en moins à un monde en demande de démocratie participative. Les jurés ne semblent pas du tout conscients qu’ils sont dans « l’ère du soupçon ».

Seul un fonctionnement irréprochable peut les sauver, tout ce qui alimente à rebours la communication autour de leurs petites affaires de « corruption sentimentale » discrédite un peu plus un système sinon obsolète en tout cas suspect.

Mais qui est en mesure de faire du Goncourt une assemblée d’incorruptibles ? Mystère.

Les ventes du Goncourt pèsent lourd : cette histoire restera un épiphénomène germanopratin ou peut-on s’attendre à des conséquences ?

Olivier Bessard-Banquy : On peut imaginer que tout reprendra comme avant sous peu tant par le passé il y a eu nombre de scandales comme en 1932 — où Céline et son Voyage ont été écartés par des manœuvres au profit d’un certain Guy Mazeline — qui n’ont jamais rien changé.

Je fais l’hypothèse que plus les réseaux sociaux se développeront et plus l’information sur le système des prix se diffusera, sapant la confiance dans leur mode de fonctionnement. C’est bien dommage, car la mission des académies est quand même d’encourager à lire les meilleures nouveautés de l’édition littéraire et tout ce qui peut aider dans cette optique est bon à prendre.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0