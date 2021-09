Région Grand Est : “Encourager les auteurs de l’écrit à la création de projets audiovisuels

Arnaud Robinet, Vice-président, délégué à l'Attractivité, au Tourisme, et à la Culture revient avec nous sur ce projet transversal.

Quelle est la politique que mène la Région, globalement, pour la promotion du livre et de la lecture, que ce soit en crédits débloqués et en actions ?

Arnaud Robinet : La Région soutient l’économie du livre, la valorisation des acteurs de la filière livre et l’accès à la culture littéraire pour tous et sur tout le territoire du Grand Est. Signataire en 2020, d’une convention de partenariat avec la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et le Centre national du livre (CNL) pour mutualiser les soutiens, la collectivité a versé plus de 500 000 euros aux auteurs, éditeurs et libraires du Grand Est pour les accompagner tant sur le plan du soutien à la création qu’à l’accompagnement économique.

En outre, plus de 50 festivals du livre sont soutenus par la Région comme Le Livre sur la Place (Nancy), Les Imaginales (Épinal) ou le salon régional du livre pour la jeunesse (Troyes). Enfin, à travers une convention de structuration élaborée avec les associations professionnelles et la mise en œuvre directe d’un programme opérationnel, la Région impulse et pilote de nombreuses actions culturelles destinées à accompagner le rayonnement de la filière du livre.

Quelles opportunités apporteront tant aux auteurs qu’aux éditeurs l’opération Du livre à l’écran que vous venez de mettre en place ?

Arnaud Robinet : Cette opération favorise le rapprochement des filières du livre et de la production cinéma et audiovisuelle, à travers de nouveaux axes de création. D’une part, elle développe les potentialités de porter à l’écran des œuvres littéraires éditées en Grand Est. D’autre part, elle encourage les auteurs de l’écrit vers la création de futurs projets audiovisuels.

Pour les éditeurs, il s’agit d’une action inédite qui leur permet de rendre visibles des titres de leurs catalogues à fort potentiel d’adaptation auprès d’un réseau national de producteurs audiovisuels. À cette heure, ce vivier d’éditeurs y est peu visible, en dépit de sa richesse. Les producteurs intéressés pourront s’appuyer sur des leviers et acteurs dynamiques en région : le fonds de soutien cinéma/audiovisuel, le Bureau d’accueil des tournages et le réseau Plato, pour faciliter l’accueil des projets de tournage sur le territoire.

Pour les auteurs, la formation proposée leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences recherchées en matière d’écriture de scénarii et peut-être à terme d’accéder à de nouvelles sources de revenus.

Comment ce projet s’est-il élaboré ?

Arnaud Robinet : C’est à partir du constat de l’explosion des adaptations littéraires dans le cinéma et l’audiovisuel et de façon plus pratique à travers des concertations régulières avec les professionnels que ce projet s’est construit. Il a été pensé pour identifier de nouveaux enjeux d’accompagnement au développement économique et cela dans une volonté de décloisonnement des secteurs artistiques.

Quels sont les liens que la Région entretient avec le monde de l’audiovisuel ?

Arnaud Robinet : La Région mène une politique extrêmement dynamique en matière de cinéma et d’audiovisuel.

Une convention de partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) permet de soutenir, à travers un fonds de soutien, les courts-métrages, les longs-métrages, l’animation ou encore le documentaire,

Le réseau nommé « Plato » mobilise et fédère les collectivités du territoire autour du cinéma et de l’accueil des tournages en région afin que les territoires et les professionnels régionaux puissent en bénéficier. Très récemment, nous avons par exemple accompagné l’adaptation du roman de Philippe Claudel Le bruit des trousseaux, qui sera bientôt diffusé sur France TV. Les années précédentes, la région avait également accueilli le tournage des séries Aux animaux la guerre ou Un avion sans elle, adaptées respectivement des ouvrages des auteurs Nicolas Mathieu et Michel Bussi, originaires du Grand Est.

La présence sur des marchés nationaux et internationaux grâce au programme FEDER d’accompagnement des PME culturels : le festival de Cannes, le festival de la Fiction de La Rochelle, le Festival du Film d’animation d’Annecy, le Sunny Side of the docs...

Le soutien aux festivals de cinéma du territoire comme le festival du film fantastique de Gérardmer, War on Screen (Châlons-en-Champagne), le festival Augenblick (plusieurs cinémas en Alsace), etc.

La Région travaille en collaboration avec l’Agence culturelle Grand Est. Dans la filière cinéma-audiovisuel, via son Bureau des Auteurs, elle instruit les demandes d’aide à l’écriture de la Région Grand Est, organise un suivi tutoral aux personnalités soutenues et propose des formations et ateliers pour les auteurs-scénaristes. Via le Bureau d’accueil des tournages, l’Agence produit un accompagnement personnalisé des équipes de production et la mise en relation avec les talents locaux ainsi que des rencontres professionnelles et table-rondes, notamment autour de l’écoproduction.

Deux professions de la chaîne du livre sont ici accompagnées par la Région : quels sont les soutiens dont peuvent bénéficier la librairie ?

Arnaud Robinet : La librairie indépendante est un maillon essentiel de la chaîne du livre dans sa mission de diffusion. Elle est un commerce de proximité qui donne accès au livre et à la lecture, qui fait découvrir la richesse éditoriale de fonds spécialisés et qui anime le tissu local par des rencontres, festivals, activités culturelles. En Région, la librairie est fortement accompagnée à travers une aide à la librairie. Elle permet de soutenir tant les projets de création-reprise-transmission que les projets d’investissements, de modernisation ou les actions culturelles.

En 2019, une aide à l’emploi pour la librairie indépendante, privilégiant les emplois pérennes des apprentis de la région, a permis d’encourager la création de dix postes. Nous avons aussi un « dispositif jeunes » avec un avantage livre à utiliser dans les librairies indépendantes. Il a permis de soutenir les librairies pendant la crise sanitaire à hauteur de 600 000 euros à travers un avantage exceptionnel de 50 euros pour chaque jeune inscrit. La Région a également versé une aide exceptionnelle Covid de 150 000 euros pour soutenir la réouverture et le réassort de livres issus de la production régionale.

crédit photo : Jakob Owens/ Unsplash ; REX WAY/ Unsplash