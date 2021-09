Sophie Wouters, lauréate du Prix Chapel 2021, avec Célestine

Au terme de débats animés, assure le jury, a été élue la lauréate 2021 : l’auteure belge Sophie Wouters, pour son roman Célestine, paru chez 180° éditions.

Le Prix Chapel se distingue par un concept unique : il est le seul prix totalement attribué par un jury de lecteurs, et ce, de la sélection des œuvres à l’élection du lauréat. Il génère donc une réelle dynamique « coup de cœur » qui se traduit par l’éclectisme. Il récompense un roman francophone, publié chez un éditeur francophone, de la rentrée hiver-printemps 2021. Par ce prix, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth a pour ambition de promouvoir la culture en général et la littérature en particulier.

Cette année, le Prix Chapel sera remis à la lauréate le 11 octobre, à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, au cours d’une soirée littéraire et musicale inoubliable. Elle commencera à 19 h 30 par l’interview en public de Sophie Wouters, au micro de Jacques Halpérin, président du jury du Prix Chapel, et se poursuivra avec le concert de l’ensemble Ô-Celli. Après le concert, une vente du roman Célestine ainsi qu’une séance de dédicace sera organisée.

« Cette nuit, j’ai lu Célestine. Ton texte m’a bouleversée, je n’ai pas pu m’arrêter. Je te dois une nuit blanche », avait écrit Amélie Nothomb.

Années soixante, quelque part dans la France profonde. Célestine, orpheline dès sa naissance, est élevée par de lointains parents qui n’avaient jamais voulu d’enfants. Dix-sept ans plus tard, l’adolescente se retrouve devant la Cour d’assises des mineurs. Mais que s’est-il donc passé pour que la ravissante et douce Célestine, dont l’avenir était plus que prometteur, soit jugée pour un crime dont tout semble l’accuser ?

Artiste peintre, Sophie Wouters signe ici son premier roman. Sous des allures de pérégrinations mélancoliques à la tonalité douce-amère, Célestine explore nos faiblesses humaines qui peuvent quelquefois mener au drame.

« L’ouvrage est coup de cœur en Belgique et en Suisse dans de nombreuses librairies. Le livre est sorti en Belgique en avril et dépasse à ce jour les 5000 ex. et continue à se vendre en librairies. Pour la Belgique francophone, ce chiffre est énorme... C’est d’ailleurs mon plus grand succès en littérature. Le Prix Chapel sera je l’espère un accélérateur », nous indique Robert Nahum, l’éditeur.

