Les îles grecques, des publications à découvrir

Alors, que ce soit par intérêt pour l’histoire de la Provence, par curiosité pour la culture Turque ou dans l’optique de dénicher un hôtel à Mykonos, chaque lecteur-voyageur y trouvera son bonheur.

Fondée il y a 27 ans par le couple Assouline, Martine et Prosper sont aujourd’hui à la tête d’une maison d’édition de luxe, consacrée aux beaux livres et à la culture. Mode, art, design, grands noms, ou encore voyage ces livres artisanaux ont rapidement su trouver leurs places tant comme objets de collections, bien en vue sur les coffee table, que sur les étagères des collectionneurs. Leur collection Travel From Home, consacrée au voyage, tend à offrir une vision quasi cinématographique de chaque destination mêlant paysages idylliques, éléments de cultures locales, art de vivre traditionnel ou encore intérêts touristiques soigneusement sélectionnés.

Dernier en date, Havana Blues explore la capitale de Cuba et ses multiples identités et Dubai Wonder, lui, embarque le lecteur à la découverte d’une des plus importantes métropole du Moyen Orient. Le premier ouvrage de la collection était consacré à La Colombe d’or, hôtel incontournable de Saint-Paul-de-Vence, mais le couple n’en avait pas fini d’explorer les côtes de la Méditérrannée, loin de la.

Ibiza Bohemia, Capri Dolce Vita, St. Tropez Soleil, ou encore Amalfi Coast, des noms poétiques et des couvertures graphiques comme autant d’invitations à l’évasion et au rêve. En 2018, le couple s’était attelé à un morceau de choix avec Mykonos Muse, l’une des îles les plus renommée des Cyclades en Grèce. Lily Manola, Rachel Howard et Michael Skafidas se sont partagés le travail pour cet imposant volume sur l’île des vents. Ils y proposent de se pencher sur l’histoire mais aussi sur les plus beaux hôtels à Mykonos et autres hot spots qui ont su faire sa renommée.

Les éditions Assouline relèvent également le défi de se pencher sur des villes en particulier comme Athènes Riviera, consacré à capitale grecque, Tulum Gypset sur les côtes mexicaine ou encore St. Moritz Chic, quittant les bords de mer pour les stations de ski, toujours avec le souci de transmettre l’histoire mais aussi l’esprit et l’âme de chaque destination.

crédit photo : Jeet Dhanoa/ Unsplash