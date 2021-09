L’Academie : du prix Goncourt au prix d’amis ?

Toutes voiles dehors et vent debout, le jury du Goncourt fait front : non, Camille Laurens n’a pas introduit le loup dans la bergerie. Non, la présence du livre de son compagnon n’est pas un problème éthique. Et peut-être, oui, mais peut-être seulement, aurait-elle pu s’abstenir de fustiger l’une des romancières dans une critique publiée dans Le Monde. D'autant que, enfin, tout de même : nous sommes entre gens de bonne compagnie, non ?

« Ça doit chauffer », s’amuse un éditeur de littérature. « Depuis l’arrivée de Pivot, l’Académie s’était rachetée une virginité. Decoin [actuel président, Ndr] ne doit pas apprécier d’avoir une pareille histoire à gérer. Et la communication s'en ressent ! »

Circulez !

Rappel des faits — les incriminés : Camille Laurens a pour compagnon François Noudelmann, sélectionné dans la liste des 16 candidats au prix Goncourt. Rappel des faits — les irréfutables : Camille Laurens a signé une chronique dans la presse attaquant le livre d’Anne Berest. Or, du roman du premier, Les Enfants de Cadillac à celui de la seconde, La Carte postale, quelques rapprochements possibles. Dans les ventes, en revanche, le match entre les éditeurs – Gallimard et Grasset – aucun doute, Berest a écoulé 10 fois plus de livres que Noudelmann : 7227 contre 693 (données Edistat).

Et voici que le président s’explique : Laurens et Noudelmann ne vivraient pas même ensemble, en couple, oui, mais à distance, le second dirigeant la Maison française de la New York University. Et enseigne également à l’Université de Paris-VIII (Vincennes–Saint-Denis) en littérature et philosophie. L’argument d’un Atlantique entre eux tient donc moyennement — le roman est par ailleurs dédicacé à CL.

Au courant, le jury a estimé que « ce n’était pas une raison pour pénaliser un bon livre ». Et le secrétaire de l’Académie, Philippe Claudel d’ajouter auprès de l’AFP qu’une majorité des jurés « avaient apprécié ce livre, et qu'ils ont découvert après coup qu’il y avait un lien entre François Noudelmann et Camille Laurens, à propos duquel on l’a interrogée ». Conclusion : aucun problème déontologique, conflit d’intérêts hors de course.

Mais en revanche, que la jurée publie une chronique descendant le livre d’une nominée par l’Académie, inadmissible, impensable : l’usage, non écrit, veut que les jurés restent muets sur la sélection. Et ça, en revanche, le président Decoin ne le tolère pas : l’Académie doit parler d’une voix unique…

Confidentiel...

« Il ne faut pas lâcher la proie pour l’ombre. La mauvaise critique sur le Berest c’est l’arbre qui cache la forêt », dégaine un observateur. Et d’aligner les questions : « Qui a suggéré en premier le bouquin de Naulembert ? Qui l’avait lu au moment de la première sélection ? Est-ce que la règle qui veut que 4 jurés le défendent a été respectée ? Qui sont ces 4 jurés ? »

Nous avons sollicité l’Académie, qui répond par l'affirmative : « Tous les académiciens ont évidemment lu l’ouvrage que vous évoquez et plus de 4 l’ont défendu le mardi 7 septembre sinon il ne figurerait pas sur la liste de la première sélection du Goncourt. Pour autant aucune communication n’est jamais faite sur les votes des jurés qui restent, comme en principe dans tout prix littéraire, confidentiels », nous indique Françoise Rossinot, déléguée générale de l’Académie Goncourt.

Si l’édition tremble toujours des décisions que prend le jury — le poids d’un Goncourt, dans les résultats de fin d’année ne se négligent pas — l’agacement pointe chez certains. « Le jury Goncourt, redresse par Pivot autrefois, est-il à nouveau une pétaudière faute de président de long terme ? » Decoin mis en cause ? Pour certains… oui. Pour d’autres, toute l’Académie est à pointer du doigt. Particulièrement quand le président indique à Libération : « Tout ce que je peux vous dire c’est que ces deux romans n’avaient pas emporté un nombre de voix considérable. »

Une manière de minimiser l’affaire, et d’anticiper le fait qu’aucun des deux ouvrages ne restera dans la prochaine sélection du 5 octobre — et par conséquent de s’exprimer publiquement sur les ouvrages retenus ? Oups ?

« Évidemment que le livre ne résistera pas à la deuxième sélection — au risque de créer un psychodrame familial. Mais la jurée, elle, ne semble rien risquer — pas plus que ses comparses, d'autant qu'ils sont tous d'accord pour dire que tout va bien », relève un juriste, qui s’est penché sur les statuts de l’association.

Porter atteinte à l'honneur ?

Jules Renard l’écrivait en 1907 : « L’Académie des Goncourt me paraît malade ; ça a l’air d’une maison de retraite pour vieux amis. La littérature s’en désintéressera. » Les modifications apportées sur l’âge maximal des jurés — 80 ans, et hop, présence honorifique — a changé la donne. Mais quid de la maladie ?

Parmi les grandes modifications, comme l’avait expliqué Bernard Pivot, celle de l’incompatibilité d’un salariat chez un éditeur avec la présence dans le jury. Une mesure découlant de la crise du prix Femina en 2006 qui avait conduit à l’éviction de Madeleine Chapsal – suivie du départ de Régine Deforges, en témoignage de solidarité.

Les actuels statuts (PDF) de l'Académie Goncourt, article IV, font, pour leur part, bien état d’une radiation possible, « pour motifs graves », pointe ce juriste. Ces derniers ne peuvent « pas résulter de simples dissidences doctrinales ou littéraires, politiques ou religieuses ». De fait, il s’agit d’actes « commis par le sociétaire et portant atteinte à son honneur et aux intérêts de la Société ». (article IV)

Les changements de 2008, à l’initiative d’Edmonde Charles-Roux, avaient été salués par Bernard Pivot : lutte contre l'absentéisme, impossibilité de vote à distance. « Ce n'est déjà pas mal, non ? On ne pourra plus continuer à siéger sans lire les livres. Cette réforme redonne de la crédibilité à l'Académie Goncourt. » (via L'Express)

Sauf que désormais, il est officiellement possible de sélectionner des livres sans se préoccuper des attaches entre les jurés ? « La volonté […] d’être utile » qu’il présentait alors comme une qualité de juré a fait long feu.

Question : quand tout l'Académie a adopté, par vote, l'idée que ce livre ne posait aucune difficulté, qui a porté atteinte à l'honneur et aux intérêts de l'Académie ? Corollaire : qui a déjà lu une lettre de démission d'un juré du Prix Goncourt ?

