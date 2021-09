Émergences 4 : les lauréats et lauréates dévoilés

Le jury, qui s'est réuni le 17 septembre à la Médiathèque Robert Desnos de Montreuil, a sélectionné 12 nouvelles sur les 91 candidats ayant participé au concours.

12 autrices et auteurs émergents :

▪ Agathe Added-Rivals

▪ Aurélie Cubizolles

▪ Alexandra Cueille

▪ Ellie Gapr

▪ Aurore Gomez

▪ Claire Goujon

▪ Nadège Grimaud

▪ Chloé Lume

▪ Morgan Malet

▪ Hélène Mercier-Harbonnier

▪ Donatienne Ranc

▪ Capucine Sergent

Les 12 lauréats bénéficieront d'une relecture des textes et un accompagnement à la réécriture par des auteurs, les parrains et les marraines de cette édition :

▪ Kidi Bebey

▪ Emmanuel Bourdier

▪ Mymi Doinet

▪ Sandrine Kao

▪ Karim Ressouni-Demigneux

▪ Adrien Tomas

Ils participeront également à l’édition d‘un recueil réunissant les nouvelles lauréates et la rémunération de 500 euros brute pour sa parution, tout en conservant les droits d’exploitation de son texte. Mais également deux journées de formation sur le statut professionnel de l’auteur, en octobre 2021 à Paris. Des rencontres privilégiées avec des maisons d’édition lors du Salon de l’édition et de la presse jeunesse à Montreuil, du 1er au 6 décembre 2021, et une valorisation des textes et des auteurs, notamment en région.

Crédits : La Charte (Les parrains et marraines - Saison 4)