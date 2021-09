Disparition de Françoise Bernard, cuisinière centenaire

« Nous garderons au sein d’Hachette Livre le souvenir d’une femme élégante, simple et généreuse, et dans notre catalogue son best-seller indémodable », assure Catherine Saunier-Talec, directeur d’Hachette Pratique, dans un communiqué de presse.

Il a y presque 70 ans, Françoise Bernard réalisait un livre visionnaire : les recettes faciles, premier volume d’une collection best-seller et long-seller. Elle proposait une cuisine fiable, simple, économique et familiale.

Lors de sa réédition, Françoise Bernard écrivait en préface : « Au moment où cet ouvrage a été conçu, je recevais 200 000 lettres par an me faisant part des soucis domestiques et surtout culinaires.

Les choses ont changé. Nos cuisines sont plus modernes et les petits plats du quotidien ne sont plus l’apanage des seules femmes. Pourtant, se nourrir tous les jours reste une gageure et on manque souvent d’idées. La réédition de ces recettes, classiques et n’ayant pas pris une ride, va vous permettre de passer aux fourneaux en choisissant des plats en fonction de vos envies, mais également du temps que vous pouvez passer en cuisine, de votre budget ou de l’occasion.

Ce livre vous apporte des solutions avant tout pratiques. Conservez-le, dans votre cuisine, tout près de votre boîte à sel. Ma seule ambition est que vous ayez recours aussi souvent à l’une qu’à l’autre. ».