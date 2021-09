Grèves renconduites en bibliothèques contre le Pass sanitaire

Pour mémoire, Sud CT demande la fin du passe sanitaire, « nouvelle attaque contre les libertés fondamentales et le droit du travail ».

Une récente enquête portée par l’Association des bibliothécaires de France, a fait état de chiffres significatifs : 88,3 % de répondants défavorables au maintien du Pass, quand 90,3 % s’opposent à l’idée que les contrôles soient étendus aux 12-18 ans. 24 heures après la diffusion de l’enquête, près de 1500 répondants avaient apporté leur contribution — la France compte quelque 20.000 agents et personnels.

L’ABF souhaiterait que les résultats puissent infléchir la politique actuelle. « Sauf que le ministère de la Culture est aussi démuni que nous », indiquait la présidente de l'ABF. Pas faute de faire remonter les premières données, mais le Service du Livre et de la Lecture se heurte également à un gouvernement décidé à rester ferme.

Service public, ou pas ?

Dans sa dernière communication, le syndicat Sud CR souligne : « À Brest, le passe sanitaire est obligatoire dorénavant dans l’ensemble des médiathèques. Ce dispositif est à l’opposé de la mission de service public des médiathèques : l’accès libre pour toutes et tous quels que soient les usages (consultation sur place, emprunts, actualisation d’une situation administrative sur un ordinateur...). Ce passe exclut plus fortement les publics les plus précaires, car les médiathèques sont indispensables pour nombre d’entre eux (pas d’internet à domicile par exemple). »

BIBLIOTHÈQUES: Baisse de fréquentation, incivilités, l'imPass

Depuis sa mise en place à l’entrée de toutes les médiathèques, il revient aux agents d'effectuer le contrôle du Pass au détriment de l'accueil du public. Les médiathèques auraient perdu une grande partie de leur fréquentation : 50% de public en moins entre août 2019 et août 2021, 76 % à la médiathèque des Capucins. « Et le pourcentage de personnes refusées est le plus fort à Europe et Bellevue. Cette aggravation des inégalités sociales devrait selon nous enclencher des réponses politiques rapides pour désamorcer cette situation alarmante », poursuit-on.

Les revendications portées sont les suivantes :

– Un accès libre et sans condition aux services publics

– La suppression du passe sanitaire pour le public et les agent·es

– La gratuité des abonnements aux médiathèques pour tous et toutes

– Un accès facilité, gratuit et sur le temps de travail aux vaccins et aux tests pour le personnel soumis à l’obligation du passe sanitaire depuis le 30/08

– Le levée des sanctions et menaces de sanction pour le personnel refusant de contrôler le passe sanitaire.

« Nous appelons donc à poursuivre la grève les mercredis après-midi des 22 et 29 septembre dans toutes les médiathèques et services publics de la métropole », indique le syndicat. Une biblio-don-mobile sera proposée pour que toutes et tous puissent accéder à la culture. « Pensez à apporter des livres, CD, DVD, jeux, jeux vidéo, magazines, etc. à donner en partage », insiste le syndicat.

