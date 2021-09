Premier prix Goncourt, orignaire de Martinique, pas de bibliothèque pour René Maran

On l’aurait oubliée, cette Maison du dessin de presse, que l’Élysée avait voulu, et que le ministre de la Culture de l’époque, Franck Riester, avait portée. En janvier 2020, le Covid n’avait pas encore mis au tapis les pays et la planète, et pourtant un couac avait déjà résonné. Pour autant, le projet mis en suspens est très attendu, comme le pointe une tribune que déclenche Maryse Wolinski, veuve de Georges — l’une des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo.