L'éditeur italien d'Harry Potter entend propager la lecture dans les écoles

« Depuis près de cent soixante ans, Salani est un observatoire du monde des jeunes, il a marqué l’imaginaire de générations entières de lecteurs et a toujours placé au premier plan la valeur de la lecture dans les années cruciales de l’enfance et de la première adolescence. Pour que la lecture ne soit pas seulement perçue comme un devoir, mais aussi comme un plaisir et une richesse qui ouvre des visions infiniment nouvelles du monde », lit-on dans la présentation du projet.

Salani est en effet une maison d’édition fondée en 1862, qui appartient aujourd’hui au groupe d’édition Mauri-Spagnol (GeMS). Elle publie surtout des livres jeunesse et aussi des auteurs internationaux ; son succès le plus connu est sans doute celui du bestseller Harry Potter. Depuis quelques années, la maison a étendu sa production aux livres pour adultes.

« Comme vous pouvez le lire dans la devise qui accompagne la maison d’édition, depuis près de cent soixante ans, nous croyons qu’il suffit d’un livre pour être un peu plus heureux ! C’est aussi le message que nous souhaitons faire passer aux enfants et aux jeunes à travers vous tous, et avec vous. Ensemble, vous et nous partageons le plus beau métier du monde : prendre soin des jeunes et de leur croissance dans l’harmonie et la sagesse, car, comme nous le savons, tout prend forme dans les premières années de la vie », explique Mariagrazia Mazzitelli, directrice éditoriale de Salani Editore (via Il Libraio).

L’école pour diffuser la lecture

Les jeunes en Italie représentent la catégorie qui lit le plus. L’enquête de l’AIE (Association des éditeurs italiens) présentée le 15 juin 2021 à la Bologna Children Book Fair montre que 77 % des lecteurs de moins de 14 ans lisent, contre 61 % des adultes. Le rôle de la famille est fondamental, car il permet aux enfants d’approcher les livres et la lecture. Cependant, à partir de la préadolescence et de l’adolescence, le contact avec les livres semble diminuer. L’enseignement scolaire pourrait donc jouer un rôle clé pour soutenir et guider les jeunes vers la lecture.

C’est pourquoi Salani a choisi de miser sur le milieu scolaire pour promouvoir la lecture. Comme le rappelle la présentation, Lettori si diventa « a été créé pour enrichir l’offre éducative et se veut une véritable mission culturelle pour créer les lecteurs de demain. Un élément très important est le pont que Salani veut construire pour mettre les jeunes en contact avec ses auteurs, les véritables protagonistes de l’initiative ».

Les auteurs au cœur du projet

L’initiative prévoit que les jeunes rencontrent certains auteurs de la maison d’édition. Après les avoir rencontrés, ils auront la possibilité de rédiger des critiques. La meilleure critique donnera à son école la chance de recevoir un don de 1 000 euros.

Sur le site, il est enfin possible de télécharger gratuitement le catalogue Lettori si diventa, destiné aux enseignants et aux opérateurs culturels. Ce dernier aborde plusieurs thèmes d’actualité, comme le développement durable, l’éducation civique et la rencontre avec d’autres cultures.

crédit photo : Federico Feroldi, CC BY SA 2.0