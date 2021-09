Pourquoi le journaliste littéraire redouterait l'internaute critique ? 

ActuaLitté : Récemment, Pierre Assouline a mis en opposition la critique journalistique et la prescription opérée à travers les réseaux de lecteurs. Qu’est-ce qu’internet a apporté à l'art délicat de la chronique de livres ?

Pierre Fremaux : La prescription littéraire a subi des mutations profondes avec l’émergence des réseaux sociaux. Les débats sur ce sujet ne sont qu’un avatar particulier de la question historique de l’autorité, qui prend des visages divers : le journaliste contre le blogueur, le duel d'encyclopédies Wikipédia contre Britannica, etc.. Cela se traduit par une transmission plus horizontale et décentralisée de l’information et de la découverte.

Le plus souvent, la dénonciation de ces évolutions est le fait des autorités en déclin. Mais il m’apparaît plus pertinent de comprendre avec finesse ce qui est gagné et ce qui est perdu dans cette transition — plutôt que de discréditer unilatéralement le monde d’après ou celui d’avant en rejetant dos à dos par exemple l’amateurisme de la critique d’internautes ou la corruption de la critique professionnelle.

ENQUÊTE: panorama des communautés de lecteurs en France

Le processus de légitimation de la critique est d’ailleurs bien plus élaboré que ne le laissent entendre ces raccourcis simplificateurs.

Son principal chef d’accusation porte sur la légitimité, assimilant les réseaux sociaux de lecteurs à des plateformes marchandes. Qu’en est-il réellement ?

Pierre Fremaux : Les réseaux comme Babelio dans le domaine du livre, ou Allociné dans le domaine du cinéma, ne sont aucunement des sites marchands : un réseau de lecteurs n’est pas un site de location de chambre d’hôtel et il convient de bien comprendre pourquoi. Si nous disposons de liens d'affiliation, par lesquels les utilisateurs peuvent acheter des livres, cela ne constitue pas le coeur de notre activité : c'est un service, qui participe du modèle économique de la société. Pas une fin en soi.

Or, Babelio séduit 5 millions de lecteurs chaque mois précisément parce que s’y trouvent agrégés des avis divers et authentiques. Si la fiabilité de ces critiques était remise en question, si le doute sur leur véracité s’instillait, tout l’édifice en serait ébranlé. Il est donc de notre ressort de travailler à garantir cette authenticité. Cela passe entre autres par la modération des critiques artificiellement biaisées, par la garantie de l’indépendance des lecteurs vis-à-vis des maisons d’édition, par l’existence d’une grande diversité d’opinions, et par un travail d’agrégation des critiques professionnelles de médias de référence.

Il y a en résumé deux éléments forts qui garantissent la crédibilité des réseaux de lecteurs : 1) l’authenticité et 2) le caractère collectif. L’authenticité, car ces réseaux reconstruisent des effets de réputation et de légitimation : les grands lecteurs sont suivis et reconnus pour leur expertise et la qualité de leurs recommandations. Aucun système n’est parfait, mais en général un lecteur de passage publiant une unique critique artificielle ou biaisée sera facilement identifié comme tel : il n’aurait pas d’influence sur les autres lecteurs. À l’inverse un lecteur sera d’autant plus prescripteur qu’il aura construit dans le temps long sa légitimité, par la qualité de ses critiques.

Et le caractère collectif, car il est possible d’avoir l’avis d’un important agrégat de lecteurs : les derniers romans d’Amélie Nothomb ou de Cécile Coulon par exemple ont déjà été lus par des centaines de lecteurs sur Babelio. Il est possible de recueillir de nombreuses opinions contradictoires pour se forger une idée, ce que valorisent les internautes.

D'ailleurs, pourquoi choisir entre les chroniques de la presse et celle de blogueurs ? À ce titre, vous faites aussi remonter les articles de journalistes dans les notices des livres : pourquoi ?

Pierre Fremaux : Bien entendu ! L’un ne devrait pas exclure l’autre. Notre ambition est d’être la source d’informations de référence avant de lire un livre. Le cœur de notre site est constitué par les critiques de lecteurs et c’est notre ossature historique. En parallèle nous avons travaillé à agréger des contenus externes variés dès lors qu’ils ont une valeur d’information pérenne : nous avons donc ajouté des vidéos d’éditeurs et d’institutions, des archives de l’INA ou de France Culture, mais aussi des critiques de la presse professionnelle.

À ce jour 70 sources de critiques sont donc ajoutées quotidiennement, de Marianne à ActuaLitté, en passant par Le Figaro ou Lecture Jeune. Ces dernières viennent enrichir la recommandation de livres sur Babelio de deux façons : d’abord, car elles offrent un éclairage ou angle éditorial spécifique, propre à la presse, ensuite car elles permettent d’avoir l’œil de journalistes qui se focalisent sur un genre littéraire spécifique : le manga, le comics, la littérature jeunesse, la non-fiction, etc.

Quelle différence fondamentale entre les critiques de journalistes et celles de particuliers ?

Pierre Fremaux : La seule différence « ontologique » réside, excusez la lapalissade, en ce que le journaliste exerce la critique à titre professionnel, pour un journal.

Ceci étant dit, même si certains amateurs écrivent avec les exigences des professionnels et inversement, on constate évidemment des différences, plus empiriques que structurelles : les contraintes formelles, sont différentes, les professionnels se mettent davantage en retrait, s’imposent un travail de contextualisation.

L’amateur exprimera ses enthousiasmes et ses désillusions avec une subjectivité plus assumée, il pourra expédier une critique en quelques mots, ou à l’inverse délayer plus longuement son argumentaire.

Toutes les critiques disponibles sur Babelio ne se valent pas, qualitativement, vous en conviendrez. On imaginerait alors le journaliste littéraire plus compétent dans l’unicité de l’avis qu’il donne, suivant l’analyse d’Assouline. Qu’en pensez-vous ?

Pierre Fremaux : Il faut d’abord se poser la question : qui sont les internautes prescripteurs sur les réseaux ? Derrière l’internaute anonyme, il y a essentiellement de grands ou très grands lecteurs. Certains sont des amateurs passionnés, d’autres des professionnels du livre : bibliothécaires, libraires, documentalistes, d’autres enfin ont une connaissance spécifique d’un domaine particulier : professeurs, universitaires, professionnels, etc.

Il faut déconstruire cette figure aplatissante de l’amateur inapte à juger des grandes œuvres. La littérature et le livre en général n’ont pas attendu l’émergence de la critique de presse pour trouver des passeurs qualifiés. Aristote, qui passe pour être l’inventeur de la critique littéraire n’était-il pas lui-même professeur ?

Il semble, cependant, que les journalistes consacrent une grande part de critiques à une portion congrue de la production éditoriale. Qu’en est-il sur les réseaux de lecteurs ?

Pierre Fremaux : Il y a 2,5 millions de critiques sur un site comme Babelio et la communauté en rédige 1000 nouvelles chaque jour. Il y a de très grands lecteurs de Jirô Taniguchi comme des experts de Arthur Schopenhauer, des inconditionnels de Michel Bussi comme des passionnés de James Joyce.

Une des forces de ces nouveaux prescripteurs, c’est précisément qu’ils couvrent un panel de livres extrêmement diversifié. Les sous-genres littéraires spécifiques comme le thriller ou le manga n’ont pas besoin d’atteindre un niveau de respectabilité des institutions pour y être lus et chroniqués — mais aussi très large. Au 31 août, plus de la moitié des 515 livres de la rentrée littéraire étaient déjà chroniqués sur Babelio, c’est un éventail impensable dans un support comme Le Monde des Livres, que connaît bien Pierre Assouline.

Le sociologue Louis Wiart a réalisé un travail d’analyse sur les réseaux de lecteurs qui a depuis fait date (La prescription littéraire en réseaux). Il a notamment comparé la répartition des critiques selon les médias sur un corpus de 1000 romans publiés sur 3 mois. Il en ressortait, il y a quelques années déjà, que les titres de niche peu vendus représentaient une part bien plus importante des critiques sur les réseaux de lecteurs (36 %) que dans la presse (19 %) ou encore que les réseaux de lecteurs étaient plus diversifiés en lectures de genres ou en langue étrangère que la presse traditionnelle. Une conclusion opposée avec les préjugés de la critique établie qui se déclare plus ouverte et curieuse.

Récemment, Le Masque et la plume a “découvert” Virginie Grimaldi. J’imagine qu’elle est loin d’être inconnue de vos utilisateurs : comment mesurer ce décalage entre la presse professionnelle et le chroniqueur amateur ?

Pierre Fremaux : Il y a effectivement plusieurs milliers de critiques de Virginie Grimaldi sur Babelio et le moins qu’on puisse dire est qu’elle suscite l’enthousiasme du public.

C’est un peu l’exercice du Masque et la Plume, que de tirer à boulets rouges sur des romans, d’autant plus fortement que le livre est populaire et vendu. Cela explique probablement le décalage entre l’assentiment populaire et le rejet de la critique. Mais justifie aussi que les lecteurs aient besoin de boire à d’autres sources.

