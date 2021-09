Attentats du 13 novembre 2015 : les archives de l'historien Christian Delage à la BnF

Un don consenti par l’actuel directeur de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), Christian Delage, permet de faire entrer ses archives audiovisuelles dans les collections de la Bibliothèque nationale de France.

On trouve notamment dans cet ensemble le projet « Attentats du 13 novembre 2015, des vies plus jamais ordinaires », pour lequel Christian Delage a réuni une équipe de doctorants, pour la plupart issus des quartiers visés par les terroristes. Constituée de chercheurs, d’historiens ou d’anthropologues (Élisabeth Claverie, Hélène Dumas), tous ont acquis une longue expérience dans la collecte et le traitement des témoignages de survivants, comme de témoins de génocides du XXe siècle.

De mars 2016 à novembre 2019, ils ont collecté les témoignages d’une vingtaine de personnes : de victimes et parents de victimes, en passant par des pompiers, urgentistes et médecins de la BRI, ou encore des témoins de voisinage des lieux des attentats. Tous connaissaient à la fois la dimension universitaire du projet conduit en partenariat avec l’université Paris Lumières, l’université Paris 8 et le CNRS, ainsi que sa dimension mémorielle et patrimoniale, puisque le dépôt à la Bibliothèque nationale de France a été envisagé dès l’origine.

Les entretiens ont été filmés de manière professionnelle, avec le concours de Zadig Films, d’un chef opérateur de prise de vues et d’un ingénieur du son. La démarche de Christian Delage s’appuie sur le recours au langage de l’image animée, afin de faire bénéficier les témoignages de sa puissance d’expression, plutôt que de se limiter à une fonction de captation ou d’enregistrement. Chaque témoin est filmé dans un lieu différent, selon un questionnaire ouvert qui lui donne toute latitude de construire son récit librement, sans jamais être interrompu. Ces entretiens importants seront désormais conservés à la Bibliothèque nationale de France et bientôt disponibles pour les chercheurs.

Christian Delage a par ailleurs fait don à la BnF de ses archives vidéo et de plusieurs dossiers d’archives relatifs à la production ou à la diffusion de ses films. Notamment ceux qu’il a réalisés à partir de 1983 pour la télévision et pour des musées, mais aussi un ensemble de cinq entretiens tournés aux États-Unis pour interroger la place des témoins filmés, dans le cadre des grandes collectes orales pour enregistrer la mémoire de la Shoah (rushes et masters).

Cette collection permettra de rendre accessible l’ensemble de la production audiovisuelle de Christian Delage et mettre à disposition du public des archives inédites, qui éclairent les principaux axes de recherche de l’historien ainsi que le travail spécifique de production des documentaires à base d’images d’archives.

Une projection de plusieurs des entretiens du projet « Attentats du 13 novembre 2015, des vies plus jamais ordinaires » sera organisée au Forum des Images le mardi 28 septembre 2021 à 20h30.

Photographie : illustration, Maya-Anaïs Y., CC BY 2.0