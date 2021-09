5e colloque Yves Navarre : Liens familiaux, parenté littéraire, postérité

Décédé en janvier 1994 à l’âge de 54 ans, Yves Navarre aura, notamment, participé à la fondation avec la romancière Marie Cardinal, entre autres, du Syndicat des écrivains de langue française (SELF). Cette perspective de défendre les intérêts des créateurs – et des écrivains en particulier – ouvrait la voie à une parole des auteurs, en tant qu’acteurs de l’économie du livre.

Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France, ouvrira le colloque Yves Navarre organisé par l’association des amis de l’auteur, le 25 octobre 2021, dans la grande salle des séances de l’Institut. Cet événement, reporté d’une année compte tenu de la crise sanitaire, a reçu le soutien de la Fondation Khôra-Institut de France. Il rassemblera des intervenants spécialistes de l’œuvre d’Yves Navarre, des lecteurs et des lectrices de longue date ou plus récents, des artistes qui travaillent sur ses écrits ainsi que des ami·e·s et des membres de sa famille.

Chacun exposera ses travaux, apportera son témoignage ou proposera une lecture/interprétation en mettant en exergue la prégnance des liens familiaux chez l’auteur, en explorant les branches de sa famille littéraire ou encore en évoquant la question de la postérité dans son œuvre et de l’œuvre elle-même.

« En 2018, le soutien par la Fondation Khôra-Institut de France de l’édition des œuvres complètes d’Yves Navarre avait fait germer l’idée d’un colloque à l’Institut de France consacré à cet auteur trop tôt disparu » commente Xavier Darcos. « Je suis heureux que ce projet se concrétise, non seulement pour la richesse de son œuvre dont l’écho a toute sa place en nos murs, mais aussi pour les liens familiaux qui m’unissent à lui. À ce double titre, je me réjouis de partager la présidence de cette journée avec Frédéric Mitterrand, membre de l’Académie des beaux-arts. »

Les intervenants du colloque Yves Navarre se pencheront sur les représentations littéraires de la famille et les relations complexes, souvent conflictuelles, qui la caractérisent. Yves Navarre (1940-1994) fait en effet une large place dans son œuvre à la thématique familiale, tant dans ses dimensions individuelles que sociales ou collectives.

Si Le Jardin d’acclimatation (prix Goncourt 1980) est le roman qui a, plus que les autres, attiré l’attention des médias et des critiques, bien d’autres ouvrages sont centrés sur la famille et sur les tensions qui s’y nouent : romans, pièces de théâtre, chroniques, littérature pour enfants… Le colloque s’intéressera par ailleurs à la famille littéraire, en particulier aux influences que l’on peut déceler dans l’œuvre d’Yves Navarre ou à la parenté dont l’auteur se réclamait dans ses écrits plus intimes (Journal, correspondance).

Enfin, la réflexion portera sur la question de la postérité, notamment celle de l’œuvre qui se prolonge par les lectures et les interprétations qui en sont faites ainsi que par les créations d’artistes que Navarre inspire.

Le programme de ce colloque est disponible ci-dessous. Les inscriptions sont obligatoires, à cette adresse.

Crédits photo : Yves Navarre et Jean Le Bitoux, Paris avril 1981 Claude Truong-Ngoc, CC BY SA 4.0