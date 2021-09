Canada : Brûler Asterix et Lucky Luke, un message de paix ?

L’idée était simple : moissonner les ouvrages véhiculant une image raciste des peuples des Premières Nations, et faire un exemple édifiant. Les bibliothèques du Conseil scolaire catholique Providence, dans l’Ontario, y ont pris part, avec la destruction à terme de 5000 documents. Et ce message était envoyé avec la perspective d’une réconciliation avec lesdits peuples.

Le mouvement devait d’ailleurs prendre de l’ampleur : si l'autodafé de 2019 déclenchait l’initiative, 2020 aurait dû suivre – la pandémie aura eu le mérite d'y couper court. La porte-parole du Conseil assure pour sa part que les livres furent sélectionnés par leur contenu « désuet et inapproprié », rapporte Radio Canada.

Perspectives eurocentristes

En tout, sur les 30 écoles, près de 160 ouvrages étaient concernés par ce programme de désherbage par les flammes : en cause, pour tous, le message véhiculé sur les Premières Nations. Et qui, chez Astérix, Lucky Luke et d’autres, présentaient des personnages sous des traits racistes, estime-t-on. Tintin était, bien entendu, dans le lot, avec son passage en Amérique : sa rencontre avec les Peaux-Rouges, parue en 1932, ne passait plus.

Même des ouvrages visant à donner aux enfants des modèles de déguisements sont incriminés, en ce qu’ils représenteraient une appropriation culturelle déplacée. Si certains auteurs hurlent à la censure de leurs oeuvres, soulignant que l’on confond œuvres de fictions — souvent humoristiques — et documents d’histoire, rien n’y a fait.

Pour Suzy Kies, chercheuse indépendante, d’après sa propre présentation, travaille pour le Conseil scolaire Providence : elle souligne que ces ouvrages ont en commun d’être « histoires écrites par les Européens, d’une perspective eurocentriste et non pas des Autochtones ». Et qu’à ce titre, et en regard de leur popularité pour certains, ils ont participé à entretenir des mythes sur les Indiens, passablement racistes.

« Pocahontas, elle est tellement sexuelle et sensuelle, pour nous, les femmes autochtones, c’est dangereux », tranche-t-elle également.

Le président de l’association des éditeurs de livres, Arnaud Foulon, a reconnu que certains des titres pointés pouvaient contenir des erreurs, voire ne plus être indispensables. Pour autant : « Un des objectifs des écoles, c’est d’ouvrir les élèves à une variété de points de vue et de connaissances. » Ne plus disposer que d’ouvrages récents, ce à quoi aboutirait cette épuration, présentera d’autres risques quant à l’avenir.

Rien de mieux qu'un autodafé

La traînée de poudre de cette affaire a contraint le Premier ministre, Justin Trudeau, à intervenir : au cours d’une conférence de presse, ce dernier assure : « Ce n’est pas à moi, ce n’est pas aux non-Autochtones de dire aux Autochtones comment ils devraient se sentir ou devraient agir pour avancer la réconciliation. »

Si le sujet de la réconciliation est particulièrement sensible, Yves-François Blanchet, leader du Bloc québécois estime que brûler les livres revient à se frapper d’amnésie : « On ne fait pas disparaître les erreurs de jugement du passé en les niant », cite Radio Canada. Sauf à plaider en faveur d'un nettoyage par le vide...

Quant à la perspective de censurer Hergé ou Uderzo et Goscinny, voilà qui le choque : les préjugés véhiculés ne sont plus cautionnés de nos jours, de toute évidence, mais il importe avant tout de « fournir un cadre pédagogique pour que les jeunes soient exposés à ce qui s’est passé ».

Selon les commentaires apportés par le Conseil scolaire, la cérémonie — crémation et enterrement — représentait le meilleur moyen, du moins le « plus approprié pour l’initiative ». Si des conséquences négatives en ont découlé, il les déplore : il s’agissait d’un message de paix…

Le calumet, lui, n'est pas prêt de tourner...