The Ghostwriter, ou l'étrange contrat d'édition de François Fillon

Le Parquet national financier, qui a ouvert l’enquête, a probablement quelques connaissances sur le droit des contrats dans l’édition. À cette heure, sont en effet interrogés les émoluments reçus par Maël Renouard, recruté comme assistant parlementaire entre novembre 2013 et septembre 2015. Dans les faits qui sont reprochés, la justice s’interroge donc sur les 38.000 € perçus sur cette période, en regard de l’activité réelle.

Attachants attachés

Or, tout porte à croire que Maël Renouard n’avait sur cette période pour seule mission que d’aider à la rédaction de Faire. L’enquête de Buzzfeed en 2017 et les réponses fournies par le candidat alimentaient la confusion : François Fillon niait le recours à un coauteur, quand ledit coauteur n’apportait que peu de précisions sur ses fonctions parlementaires.

Une fois encore, le rôle des collaborateurs de députés, exposé par l’Assemblée nationale, relève du flou gaussien. Les règles, clarifiées en 2018, inventorient les tâches confiées — et qui découlent tant des besoins du député que « des compétences de la personne recrutée ». De fait, engager un écrivain pour un travail administratif ou de secrétariat paraît douteux : Maël Renouard, philosophe, normalien et agrégé, apparaîtrait légèrement surqualifié pour ces tâches.

La qualification pour ce qui est de la rédaction de propositions de loi ou d’amendements intrigue également. L'écriture de discours, elle, devient plus plausible — Maël Renouard fit partie des plumes de François Fillon, Premier ministre entre 2009 et 2012. Quant à la rédaction d’un ouvrage politique, si l’auteur ne s’est jamais distingué dans cette catégorie, au moins avait-il une connaissance des idées du candidat, pour lui avoir longuement prêté les mots nécessaires.

« Il est stupéfiant de prétendre qu’un collaborateur parlementaire ne puisse pas participer à l’écriture d’un livre politique par un député », indiquait à l’AFP l’avocat de François Fillon, Me Antonin Lévy. Dans les faits, les collaborateurs relisent, certes, mais il serait bel et bien stupéfiant qu’ils y engageassent quasi deux années pleines de rédaction, aux frais de la République. Surtout quand un contrat d’édition est engagé. Par ailleurs, il y a loin entre participer et écrire pour le compte de, voire à la place de...

Rappel à la loi

Si l’industrie du livre prend parfois des allures de Far West, elle est régie par quelques règles : le Code de la propriété intellectuelle en fait partie. Son article L. 113-1 indique que la qualité d’auteur « appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, une plume missionnée pour l’écriture d’un livre, n'aura pour unique moyen d’exister que donc de figurer sur le contrat d’édition.

À ce titre, le rédacteur de l’ombre — désormais appelé coauteur ou ghostwriter — a deux possibilités. Traditionnellement, c’est à dire, en dehors de tout arrangement spécifique, ce dernier est logé à même enseigne que l’auteur : un contrat d’édition, avec une avance et pourcentage sur les ventes, dès lors que ces dernières ont remboursé l'à-valoir versé. Bien que les contrats diffèrent suivant les maisons, une tendance se dégage : l’auteur officiel perçoit généralement plus sur les droits d’auteurs, tandis que le ghostwriter recevra une somme plus importante sur l’avance.

« On propose assez facilement une répartition de 60 % pour la personnalité et 40 % pour le coauteur, sur le pourcentage de droits reversés », nous indique un éditeur. « Sur les avances, cela peut varier, suivant la personnalité en question entre 4000 et 14.000 €. » Voire plus, selon nos informations. « Mais pour les politiques, c’est toujours compliqué », précise un autre. Comprendre : personne ne souhaite vraiment s'engager dans le descriptif des détails opérationnels.

En l’état, le Parquet s’interroge donc sur les sommes perçues par l’attaché parlementaire durant sa mission. Mais s’il y a un contrat d’édition classique, Maël Renouard aura également pu recevoir de l’argent directement versé par Albin Michel. Loin de la double peine, on basculerait dans le double bonus ?

Plusieurs cas de figure

Contactés sur ce point, pas plus l’éditeur du livre, Alexandre Wickham, que Gilles Haéri, président des éditions Albin Michel depuis janvier 2019, et directeur général de la holding, n’ont retourné nos demandes d'explications. Gageons que le Parquet aura plus de chance.

Les hypothèses s'avèrent cependant toutes aussi discutables les unes que les autres. Soit le coauteur a été rémunéré deux fois — avance et émoluments d’attaché parlementaire. En ce cas, il est épatant d’être payé deux fois pour la même tâche, avec un contrat de droit privé. Et s'ajoutent ensuite les droits d’auteur - selon la presse, l’ouvrage aura rapporté 250.000 € à François Fillon, soit 10 %.

APARTÉ : Le dernier baromètre SCAM-SGDL 2021 fait état d’une moyenne de 8,2 %. « En littérature générale, la majorité des contrats (52 %) prévoit un taux de droits d’auteur de 10 à 15 %. Mais 11 % des auteurs et autrices perçoivent moins de 5 % ; 34 % perçoivent de 5 % à 10 % ; 1 % perçoit 15 à 20 % et seulement 2 % perçoivent plus de 20 %. » En outre, nombre de contrats fonctionnent par palier : le pourcentage augmente en fonction du nombre de vente. Mais admettons : 10 % pour François Fillon… et combien alors pour son ghostwriter ?

Autre option : Maël Renouard ne figurait pas dans le contrat d’édition, ce qui étonnerait une grande partie de la profession. En ce cas, il aurait été payé strictement sur des fonds publics pour coécrire un livre dont seul Francois Fillon aurait perçu l'avance et les droits d’auteur. C’est-à-dire que les impôts du contribuable ont payé la rédaction, mais François Fillon qui a encaissé les bénéfices. Un fait suffisamment rare pour être souligné.

Enfin, ultime piste, le contrat de droit privé prévoyait un coauteur rémunéré directement par François Fillon sur ses fonds personnels et alors celui-ci l’a fait payer par des fonds publics plutôt que de mettre la main à la poche. De quoi gentiment glisser vers d’insondables abîmes de perplexité.

Liberté, liberté chérie

Selon l’avocat de François Fillon, exhumer cette affaire viserait avant tout à décrédibiliser son client, alors que l’appel du précédent procès doit intervenir prochainement. Pour d’autres, ce calendrier judiciaire se télescoperait avec celui des présidentielles approchant, dans la perspective purement électoraliste d’éliminer un rival ?

Que l’on se rassure : côté La République en Marche, certains députés n’ont pas hésité à recourir à leur collaborateur parlement faire, sur leur temps de travail, les relations presse et la communication de leur propre ouvrage.

L’autre question, plus insidieuse, sera de découvrir si Albin Michel accepterait un prochain livre du potentiel candidat, mis en cause – après avoir refusé celui d’Éric Zemmour pour incompatibilité politique. « Pour autant, la liberté d’un éditeur de publier ou de ne pas publier un livre est tout aussi inaliénable. Comme celle de refuser de voir toute une maison risquer d’être instrumentalisée au service d’un calendrier et de visées politiques personnelles, très éloignées de notre mission d’éditeur », assurait Gilles Haéri.

En cas de convocation de son auteur par la justice, où se situe la liberté éditoriale ?

crédit photo : European People's Party, CC BY 2.0