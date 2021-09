Le Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2021 attribué à Richard Jacquemond

À l’issue des délibérations, le Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2021 a été attribué à Richard Jacquemond (France) pour sa traduction de l’arabe vers le français de l’ouvrage Sur les traces d’Enayat Zayyat de l’autrice égyptienne Iman Mersal, parue chez Actes Sud en 2021 (Paris, France).

La Présidente du Jury, Mme Fayza El Qasem, a déclaré à propos de ce choix : « Le texte original présentait plusieurs défis tant au niveau de la forme que du contenu. Revêtant la forme d’une enquête, il mêle l’histoire collective à l’histoire individuelle et entreprend une relecture de l’Égypte du temps du nassérisme. Le traducteur, Richard Jacquemond, a perçu l’inventivité du texte, saisi les nuances en situation afin de capter ce qui est dit en dehors des mots et a reproduit avec succès les multiples registres de langue. Il affirme ainsi le rôle de la traduction comme acte de communication interculturelle et nous donne à lire un ouvrage qui a été distingué dans le monde arabe ».

Professeur (CE) de langue et littérature arabes modernes, Département d’Études moyen-orientales, UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines, Université d’Aix-Marseille, Richard Jacquemond est également Directeur de l’Institut d’études et de recherches sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM, UMR 7310), Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.

Créé en 2007, le Prix Ibn Khaldoun - Léopold Sédar Senghor est le fruit d’une coopération entre l’OIF et l’ALECSO. Il vise la promotion de la diversité culturelle et linguistique et encourage toutes formes d’échanges culturels entre le monde arabe et l’espace francophone.

Il récompense la traduction d’un ouvrage littéraire ou de sciences humaines arabes <> français. Il s’adresse aux traducteurs, aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur et aux centres d’études et de recherches, aux associations et aux unions nationales, ainsi qu’aux maisons d’édition du monde arabe et de l’espace francophone.

Le Prix, doté de 10 000 euros, à parité entre l’OIF et l’ALECSO, sera remis au lauréat le 23 septembre 2021 à Tunis, à l’occasion des États généraux du livre en langue française dont l’OIF est partenaire.

Le jury était composé de : Bassam Baraké, Secrétaire général de l’Union des Traducteurs arabes (Liban), Zahida Darwiche-Jabbour, Professeure de littérature française et traductrice (Liban), Fayza El Qasem, Professeure émérite, École supérieure de traducteurs et interprètes (France), Mohammed Mahjoub, philosophe, traducteur et écrivain (Tunisie), Hana Subhi, traductrice et professeure de littérature française à l’Université Paris-Sorbonne d’Abu Dhabi (France et Irak).

L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.

