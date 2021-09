Jean Teulé reçoit le Prix Ginkgo du Livre Audio 2021 pour Crénom, Baudelaire !

Après Rimbaud, Verlaine et Villon, Jean Teulé se devait de se pencher sur la vie et l'oeuvre de Charles Baudelaire. L'oeuvre éblouit, le personnage fascine. Cet homme au caractère épouvantable, qui ne respectait rien, qui méprisait les usages et les êtres humains en général, n'a eu d'autre ambition que de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Il a réuni à travers cent poèmes l'ignoble et le sublime et les a jetés à la face de l'humanité.

Cent fleurs du mal qui ont changé à jamais le destin de la poésie française. Jean Teulé s'est nourri de cette matière pour atteindre ce lieu mystérieux où, telle la lave des volcans, surgit la création.

Le prix sera remis à l’occasion du Livre sur la Place le samedi 11 septembre 2021 dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy. 300 exemplaires de l’ouvrage lauréat seront achetés par le mécène, la Clinique Louis Pasteur Santé. Rappelons également que Jean Teulé sera le parrain de l'édition 2021 de Lire en Poche.

Autour de Thibault de Montalembert, le jury est composé de 7 personnalités du monde de la littérature, des arts et des médias (journalistes et critiques littéraires, comédiens, libraires, auteurs) : Mohammed Aïssaoui (Le Figaro), Nathalie Broutin (France Bleu), Bernard Lehut (RTL), Géraldine Pétry (Librairie Hall du Livre), Léonor de Récondo (autrice), Bruno Ricci (comédien), Pascal Salciarini (L'Est Républicain) et de 4 personnes attachées à la Clinique Louis Pasteur Santé (salariés, médecins et patients).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Rentrée littéraire : prix, récompenses et heureux lauréats 2021