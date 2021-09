Enquête, couverture territoriale... L'action contre l'illettrisme se renforce

Instituées en 2014 après une année où l'illettrisme fut nommé grande cause nationale, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme seront un peu particulières en 2021, puisqu'organisées dans un contexte où la lecture, cette fois, est la grande cause nationale.

Du 6 au 12 septembre prochain, la lutte contre l'illettrisme sera mise en avant par plus de 600 événements labellisés par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), organisés partout en France, en métropole comme dans les territoires ultra-marins.

L'objectif de ces journées, exercice de prévention et de communication, est de « montrer aux personnes concernées qu’elles peuvent se tourner vers des structures locales pour trouver des solutions adaptées, notamment auprès du tissu associatif local », a rappelé Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, lors d'une conférence de presse.

Journée portes ouvertes, débats, rencontres, projections de films, mobilisation des missions locales, des agences Pôle Emploi ou encore de la Banque de France, toutes ces actions viennent renforcer l'attention des professionnels, des employeurs ou des travailleurs sociaux vis-à-vis de l'illettrisme. Une campagne de témoignages sera aussi affichée au sein du réseau de partenaires, mettant en avant « des personnes qui sont réellement sorties de formation ».

« Les personnes concernées nous expliquent qu'elles ont fait leur maximum pour cacher, dissimuler l'illettrisme », a souligné le directeur de l'ANLCI. L'idée des Journées est donc de mettre en avant les solutions permettant de sortir de ces situations d'illettrisme.

La lecture grande cause nationale, enfin, constitue une autre occasion de mettre la lutte contre l'illettrisme au premier plan. « Pour la campagne grande cause nationale, dont l'angle est celui de la lecture comme vecteur d'inclusion sociale nous serons “de fait” concerné par les campagnes de communication dans la mesure où deux membres fondateurs du groupement d'intérêt public, les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, sont en première ligne dans cette démarche », nous a précisé l'ANLCI.

Le programme complet des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme se trouve à cette adresse.

Comprendre et lutter contre l'illettrisme

Derrière l'ANLCI, une équipe de 12 personnes, basée à Lyon, qui se réjouit de l'arrivée prochaine de 18 chargés de mission, basés dans chaque région métropolitaine et ultra-marine. « Dès 2019, les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale avaient acté la dotation pour ces chargés de mission », souligne Christian Janin, président de l'ANLCI. « Le Covid est passé par là, mais la couverture sera effective dès le mois d'octobre prochain. » De fait, les derniers recrutements sont en cours.

Ces chargés de mission porteront, dans chacune des régions, les décisions prises collectivement par le groupement d’intérêt public, qui coordonne les stratégies de prévention et de lutte contre l’illettrisme.

Outil supplémentaire dans la lutte contre l'illettrisme, l'enquête de l'INSEE sur l'illettrisme — qui chiffrait à 2,5 millions le nombre de personnes illettrées en France — sera finalement renouvelée en 2022, pour des statistiques actualisées fin 2022 ou début 2023.

FRANCE: un jeune sur dix en difficulté de lecture

« L'objectif serait d'avoir une enquête quinquennale », reconnaît Christian Janin. « Nous avons besoin d'indicateurs de suivi, pour ne pas trainer des chiffres qui datent. Il est urgent de savoir quel est le nombre de personnes en situation d'illettrisme. » Chaque année, à l'occasion de la journée défense et citoyenneté (JDC), environ 30.000 jeunes sont identifiés comme étant en situation d'illettrisme.

Afin de suivre plus précisément les données disponibles sur l'illettrisme en France, l'ANLCI publiera prochainement un atlas de l'illettrisme, qui mettra aussi en avant des causes transversales possibles à l'illettrisme.

Pour faciliter la détection de l'illettrisme, l'ANLCI met aussi à disposition des travailleurs sociaux et des employeurs de deux plateformes, Evacob d'une part, et Evagill de l'autre, ce dernier permettant de faciliter la gestion des situations d’illettrisme en milieu professionnel. Le premier se transforme à présent en « Eva », tout simplement, qui « s’adresse à tous les professionnels de l’insertion qui souhaitent évaluer les compétences transversales et l’illettrisme de manière ludique ».