Bibliomanager et Ingram étendent l'impression à la demande hispanophone

Lire ou ne pas lire, certains ont choisi. L’ouvrage de la poétesse Kate Clanchy, Some Kids I Taught and What They Taught Me, a été accusé de promouvoir des stéréotypes racialisés sur les enfants. Goodreads, le réseau social de lecteurs, et Twitter, le réseau social tout court, ont servi à une vindicte contre la lauréate du prix Orwell 2019. Et en guise de chevalier blanc, un certain Philip Pullman.