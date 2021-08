L’Hôtel des Autrices accueille quatre nouvelles résidentes

Marylise Dumont est une scénariste, réalisatrice et autrice française. Elle a grandi dans l’Essonne puis à Paris passant beaucoup d’heures de sa jeunesse sur les planches, à jouer, habiter des textes, incarner des personnages et explorer la scène de ses émotions. Puis, le vent l’a portée vers Berlin, où elle s’est peu à peu tournée vers le cinéma et l’écriture. À travers ses textes, elle aime explorer les voix de personnages féminins à la lisière, en pleine transformation ou en rupture. Pour mieux la connaître, découvrez ici son portrait vidéo :

Laura Vazquez est une autrice française qui vit à Marseille. Elle écrit des poèmes et des romans et a publié plusieurs textes aux éditions Derrière la salle de bains. Son livre, La main de la main, publié chez Cheyne éditeur, a reçu le prix de la Vocation en 2014. Son premier roman La semaine perpétuelle paraîtra à la rentrée 2021, aux éditions du Sous-sol. Elle donne des lectures en France et à travers le monde : entre autres au Ming Contemporary Museum de Shanghai (Chine), à Actoral (Paris et Marseille), au Centre Pompidou (Paris), au Musée d’art contemporain de Genève (Suisse), Norsk Litteraturfestival (Norvège) ou Festival Voix Vives Tolède (Espagne). Elle anime des masterclasses d’écriture, dans la vie physique et sur internet. Pour mieux la connaître, découvrez ici son portrait vidéo :

Maike Wetzel est une écrivaine, scénariste et dramaturge allemande qui vit à Berlin. Elle a étudié la réalisation et l’écriture de scénario à Munich. Elle écrit depuis qu’elle sait lire. Sa première nouvelle a été publiée lorsqu’elle avait 15 ans. Depuis, elle a publié des récits dans plus de 40 anthologies et son premier roman Elly est paru en 2018 chez l’éditeur Schöffling & Co. Il a reçu le prix Robert Gernhard et le prix Martha Saalfeld. Elle publie également des articles dans Die Zeit, Süddeutsche Zeitung et Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pour mieux la connaître, découvrez ici son portrait vidéo :

Julie Tirard est une autrice et traductrice française. En 2011, en parallèle de ses études, elle prend la direction de l’Art en Scène Théâtre à Avignon. Elle y écrit et met en scène sa première pièce, Un dada dans le noir, lors du festival OFF la même année. En 2013 elle s’installe à Berlin où elle travaille d’abord comme journaliste indépendante puis se tourne vers la traduction littéraire, s’intéressant particulièrement au travail d’autrices féministes allemandes et suisses. Ses textes et poèmes ont été publiés dans différentes revues et plusieurs d’entre eux ont été traduits vers l’allemand. Son travail s’intéresse avant tout aux zones de frottement entre les mondes humain, végétal et animal. Pour mieux la connaître, découvrez ici son portrait vidéo :

Leurs récits et les nouvelles interfaces spécialement créées à cette occasion sur la plateforme l’Hôtel des Autrices, seront dévoilés lors de la journée franco-allemande du 22 janvier 2022. Les écrits d’Aurélie William Levaux et Saskia Nitsche seront quant à eux disponibles sur la plateforme et à découvrir lors de performances publiques en France, en Belgique et en Allemagne dès le mois de novembre 2021.

L’Hôtel des Autrices, ouvert en 2021, est un lieu virtuel porté par l’imaginaire de ses résidentes. Il invite pendant des périodes définies des autrices francophones et germanophones à venir l’habiter par leur écriture et leur offre des bourses de travail ainsi qu’un accompagnement éditorial approfondi.