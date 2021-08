L'éditeur japonais Shūeisha propose une appli pour créer son manga, sans dessiner

L'application World Maker, uniquement disponible sur smartphone, a été développée par Kayac Inc. : le but est ici de trouver des créateurs qui sont restés dans l’ombre jusqu’à présent, intimidés par la gageure que représente la création d’un manga, d'un bout à l'autre. Bien que l’intrigue soit essentielle, s’y ajoute en effet la nécessité d’imaginer — et d’être capable de réaliser ! — des arrière-plans, des personnages et une mise en page cohérente. Enfin, les dialogues doivent pouvoir s’intégrer au tout.

La version bêta de World Maker sera ouverte aux utilisateurs dès le 22 septembre. Avec cette application vient un double objectif : tout d’abord, démontrer que n’importe qui est capable de créer une histoire avec des personnages, avec l'outil sur son smartphone. Ensuite, dénicher la perle rare parmi la masse d’utilisateurs attendue, le ou la prochaine mangaka qui saura séduire les lecteurs.

L'application World Maker, même dans sa version bêta, devrait permettre à ses utilisateurs de créer leur propre manga, grâce à une décomposition du processus en étapes simples.

Pour chaque étape, des instructions guident les utilisateurs à travers de nombreux modèles à sélectionner. Dialogues, personnages, onomatopées et arrière-plans se mettent en place au fur et à mesure, avec la possibilité d’effectuer des modifications si besoin. En moyenne, une centaine de modèles sont disponibles pour chaque étape.

Avant d’être plus largement disponible, la version bêta sera d'abord proposée à 500 personnes sélectionnées, dès le 8 septembre : pour les plus curieux, il est donc possible de candidater jusqu’au 5 septembre en suivant le compte Twitter officiel de World Maker.

Afin d’attirer le plus d’utilisateurs, Shueisha et Shonen Jump + organisent un concours, qui mettra en vedette Romy Oishi ou Shiro Usazaki. Ces deux artistes illustreront par la suite le manga gagnant — créé via l’application, bien évidemment. World Maker Name Award offre ainsi la possibilité aux utilisateurs de soumettre leur histoire via les réseaux sociaux, avec des hashtags officiels.

Pour participer, il suffit de soumettre sa création, de quatre pages maximum, du 8 septembre au 8 octobre. L’annonce du prix se fera en décembre.

via Crunchy Roll et Anime Hunch

Crédits photo : Shueisha