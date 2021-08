Disparition de Gunilla Bergström, autrice et illustratrice suédoise d’albums jeunesse

« L'œuvre et le statut d'autrice de Gunilla Bergström ont eu un impact sur des générations de lecteurs, mais aussi d'auteurs et d'illustrateurs pour la jeunesse. Elle a ouvert la voie, et était vraiment une personne attentive, extrêmement réfléchie », souligne Ann Sköld, directrice de la maison Rabén & Sjögren, dans un communiqué.

Gunilla Bergström a grandi à Göteborg où elle a étudié pour devenir journaliste. Après quelques années passées au sein de journaux suédois comme Aftonbladet et Dagens Nyheter, elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine en 1971, avec Mias pappa flyttar (Le père de Mia déménage).

Le premier titre des aventures d'Alphonse Aubert arrivera l’année suivante. Elle a écrit, mais aussi illustré ces albums, qui ont été traduits dans de nombreuses langues. Certains ont même été adaptés au cinéma, à la télévision ou encore au théâtre.

Imprimés à environ cinq millions d’exemplaires rien qu’en Suède, ce sont quatre millions d’exemplaires qui ont voyagé au-delà des frontières, avec une traduction dans près de 30 langues différentes.

« Je ne réalise pas les proportions [de ce succès]. Et je ne le souhaite pas, sans doute. Comme beaucoup d'autres auteurs, j'ai une faible estime de moi. Quand je dessine et écris, je me sens chez moi, en sécurité et au calme », avait déclaré Gunilla Bergström dans une interview en 2017.

Elle a également mis en scène plusieurs de ses histoires et a écrit des chansons pour enfants, notamment avec le musicien de jazz et compositeur Georg Riedel.

En 2012, Gunilla Bergström reçoit une médaille Illis Quorum du gouvernement suédois puis, en 2019, la médaille royale Litteris et Artibus pour ses contributions artistiques exceptionnelles en tant qu'écrivain.

« Je veux raconter des histoires vraies sur de vraies personnes. Je pense avoir fait des choix de sujets courageux ; de l'art de fabriquer des arcs à la question de savoir comment l'âme est façonnée », avait-elle déclaré en 2019.

via Teller Report, News Beezer

Crédits photo : Pål Andersson, CC BY 3.0