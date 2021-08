En 1912, un article pointait les causes du réchauffement climatique

Les gaz à « effet de serre » sont connus depuis un moment déjà : leur découverte par le physicien français Joseph Fourier remonte ainsi au XIXe siècle, et il en exposait les caractéristiques et conséquences dans son Mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires, en 1827.

Il y expliquait notamment l'importance de l'atmosphère terrestre, et la manière dont cette dernière absorbait et limitait la chaleur émise par les rayons du soleil.

Mais entre les découvertes scientifiques et leur pleine connaissance par le public, surtout au XIXe siècle, un certain laps de temps peut s'écouler. Internet Archive, plateforme qui se désigne comme la « bibliothèque de l'Internet », a remis la main sur un article de 1912 évoquant les gaz à effet de serre, et plus précisément le gaz carbonique, à travers les émissions liées à l'exploitation du charbon.

Publié très exactement le 14 août 1912, dans le journal australien Rodney and Otamatea Times, un très bref article, intitulé « La consommation de charbon affecte le climat », explique que « les cheminées du monde entier » brûlent 2 milliards de tonnes de charbon chaque année. « Lorsque ce volume est brûlé, combiné à l'oxygène, cela ajoute environ 7 milliards de dioxyde de carbone par an. Cela participe à faire de l'air une couverture plus chaude pour la terre, augmentant sa température. »

Une remarque que, depuis, les scientifiques et spécialistes n'ont cessé de reformuler, pour avertir du danger. « L'effet pourrait être important dans plusieurs siècles », conclut laconiquement l'article. De ce point de vue, il était bien loin de la réalité...

Cet article de 1912 n'est bien sûr pas la première occurrence de cette observation : en 1882, la revue Nature avait ainsi publié un courrier dans lequel un scientifique alertait de la disparition de toute vie animale sur terre en 1900, au vu de l'accumulation de CO2 : il avait toutefois oublié de prendre en compte les effets des précipitations sur les gaz à effet de serre...

Photographie : illustration, mind_surfer, CC BY-NC-ND 2.0