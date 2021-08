Droit d'auteur : une loi pour transposer la directive européenne en France

Le 27 juillet dernier, la Commission européenne avertissait 22 États membres de l'ouverture d'une procédure d'infraction, parce qu'ils tardaient à transposer dans leurs législations nationales les dispositions de la directive européenne sur le droit d'auteur de 2019.

Parmi les pays concernés par cette procédure, la France, qui en était resté au stade de l'ordonnance « n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ».

Cette dernière avait été publiée le 13 mai 2021, mais n'était toujours pas ratifiée par une loi, qui permettra de changer, de manière rétroactive, les dispositions de l'ordonnance en texte à valeur législative.

De fait, l'unique article de ce projet de loi n'est pas bien complexe, et procède simplement à la ratification.

Quels changements en perspective ?

Parmi les dispositions particulièrement attendues par les créateurs, notons la responsabilisation des « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », qui devront désormais obtenir « l'autorisation des titulaires de droits » pour la représentation des œuvres protégées.

Pour le domaine du livre comme d'autres œuvres culturelles, cela signifie que, à terme, des accords devront être signés avec les plateformes concernées, afin de cadrer la représentation des œuvres protégées sur ces sites. Les éditeurs ont ainsi été vivement invités à se pencher sur la question par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA).

DROIT: la responsabilité des plateformes compatible avec la liberté d'expression ?

Signalons aussi l'article 4 de l'ordonnance, qui permettra aux créateurs de réviser les conditions de cession du droit d'exploitation de leur œuvre lorsqu'« un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre » est subi. « L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire », indique ce même article.

L'article suivant vient d'ailleurs compléter cette disposition, en indiquant : « Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation ».

Enfin, c'est ce même article qui permettra plus facilement à un auteur de récupérer ses droits sur son œuvre, en cas de défaut d'exploitation.

Photographie : illustration, Fred Romero, CC BY 2.0